Более 100 юных хоккеистов Приморья сразились за призы «Единой России» в «Фетисов Арене»

Сильнейшей оказалась команда Красноармейского района
Общество 14:10
Детский турнир по хоккею на призы "Единой России". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Краевой турнир по хоккею среди подростков прошел на майских праздниках, 4 и 5 мая в КСК "Фетисов Арена". На льду встретились шесть команд из разных районов и городов Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

В турнире приняли участие юные хоккеисты из Дальнегорска, Дальнереченска, Красноармейского, Надеждинского, Партизанского и Черниговского районов. Ребята боролись за призы партии "Единая Россия". Краевой детский турнир по хоккею проводится в рамках партийного проекта "Детский спорт" шестой год подряд.

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В первый день турнира состоялись отборочные игры, а 5 мая команды сошлись в финале за призовые места. Финалистами стали клуб "Северная звезда" (Красноармейский район) и клуб "Восточник" (Партизанский район). Атаки на ледовом поле и накал страстей болельщиков внушали уважение и красноречиво говорили о том, что подготовка у ребят — на высшем уровне. По результатам ледового сражения сильнейшими оказались игроки из Красноармейского района, матч закончился со счетом 7:2 в пользу "Северной звезды". Отметим, что команда впервые приняла участие в турнире на призы "Единой России" и сумела отвоевать победу у опытных соперников.

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После игры капитан красноармейской команды Вадим Ша поделился, что победа далась нелегко, так как ребята ощущали недостаток опыта.

— Ледовой подготовки "Северной звезде" не хватало, поэтому было достаточно тяжело играть с двумя командами – "Восточником" из Партизанского района и "Вертикалью" из Дальнегорска, – прокомментировал капитан команды.

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Наградить и поддержать спортсменов пришел председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

— Спорт очень важен для нас всех, особенно для подрастающего поколения. Для того, чтобы побеждать нужна сила духа, сила воли и настойчивость. Я думаю, что вы все проявили эти качества. Желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успехов, — обратился к юным хоккеистам Александр Иванович.

Всех юных хоккеистов поощрили почетными грамотами и подарками. А также каждая команда получила кубки турнира, торты и денежные призы. "Северная звезда" увезла главный приз — 100 тысяч рублей, "Восточник" получил за 2 место 80 тысяч рублей, призы за 3 и 4 места составили 30 и 15 тысяч рублей соответственно.

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Главный спонсор турнира – депутат Законодательного собрания Игорь Шауфлер отметил, что основная задача соревнований – воспитание здорового поколения и вовлечение детей в спорт.

— Хоккей организовывает и воспитывает мужской характер. Для Приморского Края построили арену, и она придала новые силы популяризации хоккея. Мы чувствуем: с открытием "Фетисов Арены" и с появлением клуба "Адмирал" много детей стали заниматься этим видом спорта, – рассказал Игорь Шауфлер.

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Напомним, краевой детский турнир по хоккею проводится в рамках партийного проекта ЕР "Детский спорт" ежегодно, начиная с 2014 года. Традиционно соревнования проходят на майских праздниках в КСК "Фетисов Арена".

чемпионат, соревнование хоккей с шайбой Единая Россия партия

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