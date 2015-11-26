В стиле 90-х: совершено дерзкое преступление в любимом месте Путина во Владивостоке

В краевом центре суд скоро будет рассматривать его дело
Это интересно 10:55
Кража. Фото: ИА PrimaMedia

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

По версии следствия, преступления совершены в период с апреля по август 2018 года. Фигурант, нуждаясь в денежных средствах, решил похитить оборудование с телефонных базовых станций оператора сотовой связи, расположенных на территории о. Русский. Преступления отличались своей дерзостью.

С целью незаконного обогащения, злоумышленник незаконно проникал в помещения базовых станций, где производил демонтаж аккумуляторных батарей, которые в дальнейшем сдавал в пункт приема металлолома.

Действуя подобным образом, ему удалось похитить имущество на общую сумму около 150 тысяч рублей.

В ходе следствия к фигуранту заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Отметим, что подобные кражи оборудования с телефонных станций были популярны у злоумышленников в 90-ые годы. Целью было получение цветных металлов и последующая их продажа в пунктах приема.

Остров Русский по праву можно назвать любимым местом президента России Владимира Путина во Владивостоке. Во время каждой поездки в приморскую столицу российский лидер посещает территорию. Здесь он проводит переговоры с высокопоставленными лицами. К примеру, совсем недавно президент РФ встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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