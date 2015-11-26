Одна из ведущих тренеров по боксу Светлана Андреева дала мастер-класс во Владивостоке

В мероприятии приняли участие 70 спортсменов из различных видов боевых единоборств
Спорт 15:52
Мастер-класс по боксу и кикбоксингу тренера Светланы Андреевой. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Мастер-класс по боксу и кикбоксингу от одной из ведущих тренеров по боксу среди женщин Светланы Андреевой прошёл 4 мая в спортивном комплексе "Олимпиец" во Владивостоке. В мероприятии приняли участие 70 спортсменов из различных видов боевых единоборств, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Двухчасовая тренировка прошла на одном дыхании. Участники смогли ознакомиться с различными спортивными приёмами, а главное, правильной техникой их исполнения. Не обошлось и без секретов от профессионала, тренерский опыт которого составляет уже более 18 лет.

Центром внимания спортсменов, конечно же, стала Светлана Андреева, приглашенная президентом спортивного клуба Yanchev’s team Артёмом Янчевым при поддержке Федерации кикбоксинга Приморского края.

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Многократная чемпионка России по боксу, кикбоксингу, тхэквондо и рукопашному бою буквально покорила участников своей энергетикой, профессионализмом и отличными тренерскими навыками.

Светлана Михайловна Андреева является заслуженным мастером спорта международного класса в таких видах спорта, как бокс, кикбоксинг, тхэквондо и рукопашный бой. Среди учениц Андреевой были такие легендарные бойцы, как Светлана Рогозина и Зульфия Кутдюсова. В настоящее время Светлана готовит к выступлению в боях смешанного стиля российско-армянского борца греко-римского стиля, серебряного призера олимпийских игра в Рио — Миграна Арутюняна.

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Следует отметить, что мастер-класс боевых искусств – это не только интенсивная тренировка, но и живое общение и обмен опытов людей, которых по-настоящему объединяет спорт. В завершении участники запечатлели память о прошедшем мастер-классе совместными фотографиями.

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