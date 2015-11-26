Запаркованные обочины и пустая парковка: на Цесаревича начали брать деньги за въезд

Автомобилисты Владивостока не хотят платить 60 рублей за час стоянки и паркуются в бесплатной зоне
Общество 15:34
На набережной Цесаревича с 1 мая ввели платную парковку. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Введение с 1 мая платной парковки на набережной Цесаревича привело к тому, что большинство автомобилистов не пожелали платить, и все обочины оказались запаркованы автомобилями, сообщает ИА PrimaMedia.

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Напомним, что долгое время парковка на набережной Цесаревича была бесплатной, однако с 1 мая владельцы территории АО "Центр судоремонта "Дальзавод" установили тариф 60 рублей в час. Стенд с предупреждением начали устанавливать еще в апреле, но заработала платная парковка лишь шесть дней назад.

Парковка на набережной Цесаревича – это место поистине легендарное, где встречалась городская молодежь, стритрейсеры и представители различных субкультур. С самого открытия в 2012 году, на парковке, особенно вечером в теплое время года, яблоку негде было упасть. Каждое парковочное место, коих здесь предостаточно, было занято японской иномаркой, в которой традиционно установлена громкая басистая музыкальная система. В открытом багажнике или на креслах рядом любила сидеть молодежь, любуясь потрясающими видами на Золотой Рог и мост.

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Стоит отметить, что АО "Центр судоремонта "Дальзавод" вынашивало идею сделать парковку платной уже давно. Несколько лет назад на набережной появились опоры под шлагбаумы. Однако негодование местных жителей, заподозривших ограничение въезда на парковку, было велико. Собственники приняли решение вопрос отложить.

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