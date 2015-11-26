Большая рыба в российской политике: Всероссийская конференция рыбаков и ее последствия

Что решили делегаты и участники крупнейшего события отрасли

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса. Фото: пресс-служба ВАРПЭ

Решение Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса (прошла 16 апреля этого года в Москве) окончательно подтвердило, что рыбная отрасль страны готова выступать консолидированной силой, способной оказать значительное влияние на госрегулирование российского рыболовства. Судя по положениям решения конференции (текст имеется в распоряжении редакции), основными направлениями деятельности отраслевого сообщества как минимум на предстоящий год станут, с одной стороны, расширение взаимодействия бизнеса и профсоюзов, с другой – продолжение интеграции "рыбацкой повестки" в сферу внимания и интересов Федерального Собрания РФ, что может привести к появлению первого в политической истории страны цивилизованного отраслевого лобби. Ключевые моменты резолюции первой Всероссийской конференции рыбаков — в материале ИА PrimaMedia.

Рыбак, закон и подзакон

"Красной нитью" и выступлений докладчиков конференции, и самого решения, утвержденного 120-тью делегатами, представляющими все "рыбные" регионы страны, стало разрушение "исторического принципа" распределения прав доступа к промысловым ресурсам. Первым шагом к изменению сложившейся за 15 лет системы стали изменения в базовый отраслевой закон "О рыболовстве…", которые открыли дорогу, по сути, к изъятию у нынешних добросовестных пользователей 50% квот – с последующей продажей прав на добычу этих объемов водных биоресурсов на коммерческих аукционах. Пока, по заверениям чиновников правительства РФ, речь идет только и исключительно о валютоемких крабах. Но поскольку утвержденные Совфедом 22 апреля изменения в закон носят, как это часто бывает в российском законодательстве, "рамочный" характер, реально судьбу "исторического принципа" решат те шесть подзаконных актов кабмина, которые еще только предстоит принять. Так что у перезаключивших в прошлом году квотные договоры на 15 лет предприятий сегодня нет, по сути, никакой гарантированной государством надежды остаться с изначально выделенным ресурсом нет.

Угроза "крабовых аукционов", напомним, была главной темой и IV Съезда рыбаков РФ, который был организован в Москве 26 февраля 2018 года. Несмотря на единодушное неприятие отраслевым сообществом идеи возвращения к "квотным" аукционам, за прошедший со времени проведения съезда год идея окрепла и вызрела до законодательного воплощения.

"Делегаты и участники конференции выражают решительное несогласие с концепцией Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов", который изымает половину производственного ресурса, закрепленного за предприятиями в 2018 году,

— говорится в тексте решения апрельской конференции российских рыбаков.

— Конференция выражает решительное несогласие с решением Правительства Российской Федерации об изменении базовых принципов отраслевого законодательства".

Вместе с тем в решении конференции большое внимание уделено именно механизмам этого "изменения базовых принципов", и здесь отраслевое сообщество видит как минимум несколько моментов, противоречащих самим принципам законодательной и нормативной работы представительной и исполнительной власти в Российской Федерации.

По оценке Всероссийской конференции, изменения основ отечественного "рыбного" законодательства, напрямую влияющие на финансово-экономическое состояние отрасли в целом, каждого предприятия в отдельности и социально-экономическую ситуацию в "рыбных" регионах, готовились в режиме секретности. Причем из обсуждения "аукционных идей" – намеренно или нет – были исключены не только отраслевое сообщество и профсоюзы рыбаков, но и региональные власти. Причем речь сегодня идет не просто о "кулуарности" в принятии решений регуляторами отрасли, а о нарушении законодательных процедур.

"Делегаты и участники Конференции указывают на несоблюдение установленной процедуры при подготовке и рассмотрении указанного закона и выражают моральную поддержку всем предприятиям, которые на всех уровнях судебной власти оспорят принятый закон",

— говорится в решении конференции.

В тексте отмечается, что оценка регулирующего воздействия (ОРВ) законопроекта прошла в ускоренном режиме – 15 дней на публичное обсуждение и 10 дней на подготовку заключения. Даже за такой мизерный срок отраслевое сообщество и региональные власти успели направить почти 1,5 тысяч отзывов, но беспрецедентная активность, говорящая о высокой консолидации сообщества и серьезной озабоченности субъектов федерации последствиями инициатив, не дала результата – заключение не было учтено при обсуждении законопроекта в правительстве. Более того, в нарушение регламента Госдумы законопроект не послали в региональные органы власти для рассмотрения в течение 30 дней.

Также на сегодняшний день, отмечают делегаты и участники конференции, ничего не известно о тех шести подзаконных актах, которые и должны установить ключевые принципы проведения "квотных аукционов" (и, соответственно, изъятия выставляемых на торги ресурсов у нынешних пользователей), а также, как предполагается, конкретизировать те совершенно размытые пока "инвестиционные обязательства", которыми должны быть обременены победители аукционов.

Между тем выступающие на конференции представители отраслевых объединений не раз напоминали о том, что практика подзаконных актов зачастую может не просто исказить первоначальный замысел законодателя, но и просто превратить его в противоположность. Эти опасения в части регулирования рыбной отрасли и побудили участников конференции единодушно поддержать заявление президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева о необходимости парламентского и общественного контроля за реализацией и без того неоднозначного "аукционного" законопроекта.

В решении конференции Государственной Думе и Совету Федерации предлагается "разработать конкретные формы парламентского контроля за издаваемыми правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти нормативно-правовыми актами в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и обеспечить участие рыбацких объединений в соответствующем парламентском контроле".

От кабинета министров же рыбацкое сообщество ждет обеспечения "прохождение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, разработанных в целях исполнения упомянутого Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов".

"Делегаты и участники Конференции отмечают, что в органах государственной власти обсуждают предложения, направленные на демонтаж всей опорной конструкции российского рыболовства, значит – судьба базового "исторического принципа" закрепления прав на добычу (вылов) водных биологических ресурсов не предрешена. Делегаты и участники Конференции отмечают, что отмена законодательных основ работы отрасли неизбежно приведет к ухудшению социально-экономического положения в прибрежных субъектах Российской Федерации и негативно отразится на обеспечении уровня продовольственной безопасности государства",

— резюмирует консолидированное мнение отрасли текст решения конференции.

Рыба должна говорить

Помимо закона об "аукционных квотах" отраслевое сообщество рассматривало на конференции и ряд других острых моментов госрегулирования отрасли, касающихся пограничного контроля, технических регламентов безопасности продукции, "цифровизации" отрасли, и множества других вопросов, находящихся в ведении целого ряда федеральных органов исполнительной власти и надзорно-контрольных ведомств. Основная проблема в каждом случае, уверены участники и делегаты конференции, — в том, что диалог регуляторов с отраслевым сообществом ведется либо формально, либо его нет вовсе.

В поддержку инициативы по переходу диалога между отраслью и властью на новый уровень, выдвинутой президентом ВАРПЭ Германом Зверевым, высказались принимающие участие в работе отраслевого мероприятия председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, член комитета ГД по экономической политике, промышленности и инновационному развитию Алексей Веллер, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, депутат ГД, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков.

По словам депутата ГД Михаила Веллера, закон о "квотных аукционах" стал в нижней палате российского парламента своеобразной "лакмусовой бумажкой", выявившей тот факт, что информированность федеральных парламентариев о работе и проблемах рыбной отрасли в целом еще очень и очень низка. Тем не менее, запрос на диалог с рыбаками в Госдуме есть, заверил Веллер, и здесь очень важна и консолидированность отраслевого сообщества, и качество подготовленных объединениями аргументов.

Коллегу-депутата концептуально поддержал и председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, отметивший, что конструктивного общения с правительством по "рыбной повестке" зачастую не хватает и самим депутатам. Приглашением к такому диалогу, по словам Николаева, стало специально принятое Госдумой постановление, которым правительству рекомендуется принять до конца этого года нормативный акт, закрепляющий сохранение "исторического принципа" в российском рыболовстве.

"С целью выработки консолидированной позиции органов представительной власти рекомендовать рыбохозяйственным ассоциациям и объединениям на постоянной основе проводить работу по информированию избранных от прибрежных регионов депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации о позиции рыбохозяйственных организаций и предприятий по ключевым вопросам нормативно-правового регулирования рыбохозяйственной отрасли", — так в решении конференции был закреплен несомненный успех отраслевого сообщества в деле превращения ранее двухстороннего диалога (то есть "бизнес — регулятор") как минимум в многосторонний ("бизнес – законодатель – исполнительная власть").

Учитывая, что руководство нижней палаты российского парламента (в лице, прежде всего, спикера ГД Вячеслава Володина) взяло курс на усиление роли депутатского корпуса в политической и экономической жизни страны, можно говорить о том, что этот трехсторонний диалог о ситуации в рыбохозяйственном комплексе может вырасти в успешный пилотный проект по созданию в России прозрачного и цивилизованного отраслевого лобби.

Общественное и политическое

"До тех пор, пока рыбная отрасль не откроется обществу и не докажет ему, что освоение национальных водных биоресурсов идет в интересах страны в целом, запросы, жалобы и предложения отраслевого сообщества не будут иметь веса в глазах власти". Эта мысль (или подобные ей) появилась в публичном пространстве при обсуждении "рыбной повестки" относительно недавно, но уже успела найти немало влиятельных сторонников. Об этом говорил в ноябре 2018 года тогда еще врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке, за необходимость участия в диалоге о будущем российского рыболовства общественности и профсоюзов высказывались российские парламентарии на Всероссийской конференции в Москве.

Между тем первый, но крайне важный шаг в этом направлении был сделан отраслевым сообществом раньше – на упомянутом IV Съезде рыбаков был дан старт обсуждению и заключению трехстороннего Отраслевого соглашения в рыбохозяйственном комплексе страны (ранее такого соглашения в отрасли никогда не принималось). За прошедший год отраслевое сообщество в лице Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и Российского профсоюза работников рыбного хозяйства была проделана немалая работа: создано отраслевое объединение работодателей (без чего заключение соглашения было бы невозможно), подготовлен проект самого соглашения.

Согласование сторонами документа, защищающего трудовые права и социальные гарантии рыбаков, сегодня вышло на финальную стадию. 24 апреля Пленум ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства обсудил предложения и дополнения в проект Отраслевого соглашения, в ходе Всероссийской конференции 16 апреля о своем видении итогового документа высказались представители Росрыболовства.

Отметим также, что начиная с 2018 года, Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства выступают в качестве соорганизаторов важнейших отраслевых мероприятий, начиная со Съезда рыбаков и заканчивая апрельской конференцией, в решении которой прямо рекомендовано "усилить работу рыбохозяйственных ассоциаций и объединений по взаимодействию с региональными профсоюзными организациями" — для выработки совместной, консолидированной позиции по ключевым вопросам нормативно-правового регулирования в отрасли.

И, наконец, вполне однозначно и недвусмысленно о совместных целях бизнеса и профсоюзов говорится в решении конференции по поводу придания мероприятию статуса ежегодного:

"Делегаты и участники Конференции приняли решение о проведении ежегодной Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса в целях координации общественно-политической работы по защите законодательных основ и социальной стабильности в рыбохозяйственном комплексе Российской Федерации".

От ИА PrimaMedia отметим в заключение, что сама идея сделать конференцию ежегодной говорит о старте формирования самостоятельной общественно-политической платформы, с наличием которой в преддверии следующего цикла выборов (думских в 2021-м и президентских в 2024 году) придется считаться всем участникам политических процессов в стране.