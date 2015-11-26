В Бессмертном полку и русский, и грек

Общественное гражданско-патриотическое движение сближает страны, города и людей

Бессмертный полк. Фото: Диана Муляр

Совсем немного времени осталось до самого важного праздника в нашей стране — Дня Победы. Во Владивостоке идут ночные репетиции парада, а тем временем во многих (очень многих…) семьях горожан уже готовятся к торжественному но, при этом, невыносимо печальному действу — прохождению Бессмертного полка...

Бессмертный полк уже давно из сугубо российского общественного гражданско-патриотического движения вырос в масштабную международную акцию. Акция, придуманная в России, не просто уникальна, она еще и универсальна. Она не делит людей ни по национальности, ни по вере, ни по политическим взглядам, ни по еще каким "характеристикам", которые чаще разъединяют людей.

Одной из самых активных стран, в которой уже несколько лет на улицы городов выходит Бессмертный полк, является Греция. 9 мая, как и в России, в ряде крупнейших городов страны на улицы с портретами своих героев выходит тысячи человек.Особенно крупные акции проходят в Афинах и Салониках.



Бессмертный полк. Фото: Диана Муляр

О втором городе хочется поговорить подробнее. Дело в том, что во Владивостоке существует инициативная группа, которая давно пытается достучаться до чиновников и обратить их внимание на ПРАВОСЛАВНЫЙ город, с которым необходимо налаживать побратимские отношения. Но пока эта инициатива не находит понимания городских чиновников. Ныне столица ДФО, как известно, наладила тесные связи и с соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и даже с Америкой, но Европа пока не попадает в зону наших интересов. Что не может не вызывать как минимум недоумения. Ведь Салоники и Владивосток очень похожи. Это города-порты, играющие важную роль в экономике своих регионов. Оба города сегодня являются свободными экономическими зонами. И, наконец, оба города с богатыми православными традициями.

Автору этих строк удалось наладить отношения с русскоговорящим жителем Салоник по имени Янис. Очень интересный персонаж. Он родился в России, но в период распада СССР в числе сотен тысяч греков, те, чьи предки нашли в нашей стране пристанище во время захвата Греции османами, выехал на историческую родину. Янис рассказал, что в этом году в Салониках в обязательном порядке пройдет очередной Бессмертный полк, в котором примут участие несколько тысяч человек. Как русских, так и греков.

"День Победы над нацизмом – это очень значимый для Греции праздник, — говорит Янис. — Наша страна воевала, как с нацистской Германией, так и с фашисткой Италией, которая в одиночку не смогла справиться с нашим небольшим народом. Причем греки бились ожесточенно. За что после захвата страны нацисты им и отплатили по полной. В Греции даже есть своя Хатынь — деревня Дистомо, в которой были сожжены женщины, старики и дети. Поэтому чувства россиян, которые они испытывают в этот светлый праздник, нам понятны и мы их поддерживаем и разделяем".

Известно, что Греция вступила во Вторую мировую войну раньше СССР — 28 октября 1940 года, когда итальянская армия начала вторжение из Албании. Греческая армия одержала первую крупную победу среди стран антигитлеровской коалиции, нанеся поражение агрессору и заставив итальянские войска отступить в Албанию. Однако когда в апреле 1941 года германское правительство послало свои войска на захват Греции, вторжение прошло успешно, и Греция оказалась оккупированной германскими войсками вплоть до её освобождения в 1944 году.

Оккупация привела к страшным последствиям для греческого гражданского населения. Более 30 тысяч гражданских лиц погибли в Афинах от голода, десятки тысяч вследствие репрессий со стороны нацистов и коллаборационистов; экономика страны была также разрушена.

В то же время было сформировано греческое Сопротивление, одно из наиболее эффективных движений Сопротивления в оккупированной Европе. Группы Сопротивления начали партизанские атаки против оккупационных сил. Страна была освобождена в октябре 1944 года в значительной степени — благодаря усилиям местного Сопротивления, а не английским войскам, как любят сегодня говорить в Англии и США.

86% евреев Греции, особенно в областях, оккупированных Германией и союзной с ней тогда Болгарией, было убито, несмотря на усилия Элладской православной церкви и многих греков укрыть их. Так, в июле 1942 года евреям города Салоники было приказано приготовиться к депортации в немецкие концентрационные лагеря. Местная община заплатила взнос за освобождение размером 2,5 млн драхм, однако депортация была лишь отложена. В итоге 46 091 еврей был отправлен в Освенцим. Вернулось лишь 1950. Большинство синагог и еврейских школ города были разрушены...

А в июне 1944 года солдаты СС, которые искали партизан в деревне Дистомо, но партизан там они не обнаружили, но нашли 18 детей, которые прятались в овчарнях. Немцы были злы из-за неудачи. И когда шестеро детей попытались убежать, они были расстреляны на месте. Эсесовцы попытались уйти от возмездия, но попали в засаду партизан, в которой потеряли 40 человек только убитыми.

После этого боя обозленные вконец немцы вернулись в Дистомо и в отместку за свои потери начали резню населения, не делая исключения ни для детей, ни для женщин, ни для престарелых. Священник села был обезглавлен, младенцы были убиты, женщины были изнасилованы, а затем убиты. Резня остановилась только с наступлением ночи. Немцы сожгли все дома и вернулись в соседнюю Левадию. На обратном пути немцы расстреливали всех, кто попадался им по дороге. Всего в Дистомо было убито 228 человек, из них 117 женщин и 111 мужчин, включая 53 ребёнка возрастом до 16 лет. Однако по свидетельству представителей Красного Креста, посетивших Дистомо несколько дней спустя, число убитых в деревне и округе достигло 600 человек.



Бессмертный полк. Фото: Диана Муляр

По словам Яниса, ему очень нравится, что с каждым годом в Бессмертном полку можно увидеть все больше не только россиян и тех, греков, которые так или иначе связаны с Россией и бывшим СССР, но и коренных жителей страны. Начало шествия — на набережной Аристотеля, у памятника Александру Великому, потом все идут до Лё Форос Никес, что переводится как Проспект Победы, а заканчивается мероприятие к символа Салоник — Белой Башни. Так что практически весь город может видеть эту церемонию. Горожане и гости города всегда поддерживают участников акции и всячески показывают то, что они разделяют чувства ее участников.

Так что Салоники могли бы стать настоящим городом-побратимом Владивостока. Причем, как по схожести морского "характера", как по общей вере, так и по общему отношению к главным праздникам, среди которых, безусловно, выделяется День Победы.