"Что делать?": парень во Владивостоке рассказал о непростой ситуации с девушкой

Молодой человек просит помощи у горожан и жалеет, что упустил шанс

Парень. Фото: pixabay.com

Житель Владивостока решил через социальные сети найти девушку. Автомобилистка настолько запал ему в душу, что молодой человек не смог ее забыть, а бросился на поиски, сообщает ИА PrimaMedia.

В социальных сетях появилось объявление, с помощью которого парень решил разыскать девушку. Оказалось, что в воскресенье, 5 мая, он помог автомобилистке развернуться возле китайского рынка на улице Спортивной. Девушка настолько запала ему в душу, что он ее не смог забыть. Как на зло, имя у дамы сердца молодой человек спросить не успел, поэтому и решился на отчаянный шаг в виде объявления в социальных сетях.

"Что делать? Девушка очень понравилась, но, так как торопился, не успел даже спросить имя. Девушка очень понравилась, помогите найти", — сообщил молодой человек.

Часть пользователи соцсетей с юмором отнеслась к этому объявлению, другие же искренне пожелали парню удачи.