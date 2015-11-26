Драматург Юрий Поляков увидит спектакль по своей пьесе «И смех, и грех… или Халам-бунду»

Российский писатель приедет на фестиваль ЛиТР-2019, который пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока

Юрий Поляков. Фото: Из личного архива писателя

Известный российский драматург Юрий Поляков приедет на фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+), который пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. Российский писатель примет участие в основной программе фестиваля, представит читателям новый роман и посетит спектакль в Приморском краевом театре молодежи, поставленный по его пьесе "И смех, и грех… или Халам-бунду"(16+), сообщает ИА PrimaMedia.

Справка: Юрий Поляков — советский, русский писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель. Автор повестей "Сто дней до приказа" и "ЧП районного масштаба". Спектакли по пьесам Юрия Полякова играют в театрах России и ближнего зарубежья. Многие книги Полякова экранизированы, а произведения переведены на различные языки стран мира.

Лауреат многочисленных литературных премий Юрий Поляков примет участие в основной программе фестиваля ЛиТР-2019. Писатель выступит во второй день фестиваля, 17 мая, с лекциями "Литература. Драматургия. Публицистика. Три ипостаси Юрия Полякова" (18+) в Приморском краевом академическом театре им.Горького (ул. Светланская, 49) и "Патриотизм, либерализм и абсолютная свобода творчества"(18+) в Доме офицеров флота (ул. Светланская, 48).

В рамках фестиваля драматург посетит спектакль, поставленный на сцене Театра молодежи по его пьесе "И смех, и грех… или Халам-бунду". "И смех, и грех… или Халам-бунду" — это яркая, динамичная комедия, наполненная острым социальным подтекстом и тонким юмором. Сюжет интригует с первых минут просмотра. На дворе постперестроечное время, лихие "90-е". В квартиру профессора Куропатова вламываются два подозрительных незнакомца: "новый русский" бизнесмен и его телохранитель. Они берут всю семью в заложники, да еще и вместе с соседями в придачу.

Также на литературном фестивале известный писатель презентует книгу "Веселая жизнь, или секс в СССР"(18+). В своем новом романе с вызывающим названием Юрий Поляков переносит читателя в 1983 год. Автор с лукавой ностальгией воссоздает давно ушедший мир. Читателя, как всегда, ждет виртуозно закрученный сюжет, в котором переплелись большая политика, номенклатурные игры, интриги творческой среды и рискованные любовные приключения. "Хроника тех еще лет" написана живо, остроумно, а язык отличается образностью и афористичностью. Презентация книги и творческая встреча состоится в Приморском торговом доме (ул. Светланская, 45, Малый ГУМ 3-й этаж) книги 17 мая в 19.00.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году участников мероприятия ждет более 60 разнообразных активностей. В программе фестиваля: творческие встречи с ТОП-писателями страны, автограф-сессии, лекции, театральные перфомансы, квесты, музыкальные концерты и литературно-кулинарные вечера. Большое внимание организаторы планируют уделить дальневосточной литературе: этому направлению будет посвящен отдельный блок фестиваля, а его участниками станут писатели, поэты и издатели со всего дальневосточного региона.

Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — авиакомпания "Россия".