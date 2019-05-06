Этот способ доступен всем, независимо от пола, возраста и состояния кошелька

Двигательная активность помогает существенно продлить жизнь. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Ученые рассказали, как можно существенно продлить свою жизнь. Этот способ доступен всем, независимо от пола, возраста и материального положения.

Выводы сделаны на основе масштабного исследования. Ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья 63 тысяч человек и сделали определенные выводы.

Главный из этих выводов такой: умеренные физические нагрузки два раза в неделю кардинально уменьшают риск преждевременной смерти от тяжелых заболеваний. У тех, кто совершает прогулки или несложные физические упражнения минимум два раза в неделю, такой риск снижается почти на треть.

Результаты исследования напечатаны в JAMA Internal Medicine. В частности, речь идет о регулярных тренировках в субботу и воскресенье. Их продолжительность должна составлять минимум 2,5 часа — не так много, чтобы продлить себе жизнь.

Также эксперты установили, что люди, регулярно занимающиеся спортом, меньше рискуют заполучить хронические заболевания. Важна регулярность занятий и разумные нагрузки. Неподготовленный человек, который резко увеличивает нагрузки и пытается выполнить сложные упражнения, рискует получить травму.

Герман Штакеншнейдер