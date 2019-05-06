Синоптики дали прогноз, в каких регионах России на парад 9 мая придется идти с зонтом

В одних городах будет ярко светить солнце, а в других не обойдется без осадков

Синоптики дали прогноз погоды на 9 мая.

Согласно их прогнозам, в российской столице в этот день в этом году ожидается дождь. В то же время температура воздуха останется высокой, на уровне +20 градусов днем и +14 градусов утром.

Такая же погода в Новосибирске.

В Приморском крае 9 мая обойдется без осадков. На небе будет светить солнце, а температура воздуха прогреется до +15 градусов.

На пять градусов теплее ожидается в этот день на юге России. Синоптики говорят, что погода будет также безоблачной. Однако такая температура воздуха ожидается далеко не во всех южных регионах России. В Сочи придет небольшое похолодание. За окном будет всего +13 градусов.

В Уфе синоптики прогнозируют настоящее лето, когда за окном температура воздуха прогреется до +28 градусов.

Карина Красилова