Россиян лишили двух любимых экзотических курортов

Временно не летают самолеты на Бали и Шри-Ланку
Общество 01:20

Авиакомпания, входящая в группу "Аэрофлот", временно прекратила перелеты из Москвы на Бали и Шри-Ланку. Эти два курорта издавна считаются одними из любимых российскими туристами.

Перелеты из аэропортов Москвы на экзотические острова временно прекратятся после майских праздников. Ограничение продлится до июля, сообщает АТОР.

На сайте авиаперевозчика говорится, что рейсы отменяют из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) и Денпасар (Индонезия, остров Бали).

В ассоциации добавили, что российские туристы смогли полететь на острова в минувшее воскресенье и до июля такой возможности у них через компанию "Россия" больше не будет.

Тем отдыхающим, которые заранее забронировали путевки, авиаперевозчик предлагает возврат денег.

Сообщается, что некоторые пассажиры уже улетели на Шри-Ланку в конце апреля и должны вернуться в середине мая. Им также готовы вернуть деньги за перелет, который не состоится. Путешественники из России могут прилететь в свою страну другой авиакомпанией — со стыковкой и, скорее всего, с доплатой.

Ранее МИД РФ и Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Шри-Ланки с туристическими целями. Но запрет на авиарейсы в страну не вводился.

Карина Красилова

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