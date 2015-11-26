Важно сохранить память: митинг, посвященный 9 Мая, провела во Владивостоке «Опора России»

Предприниматели из общественной организации реконструировали памятник и организовали патриотический концерт для подрастающего поколения

"Опора России" провела митинг, посвященный 9 Мая. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В преддверии 74-ой годовщины Великой Победы в парке на территории матросского клуба во Владивостоке прошел торжественный митинг, в котором приняли участие военные, представители администрации Владивостока, депутаты городской думы, предприниматели, общественные организации, школьники и творческие коллективы города. Участники почтили память моряков 1-й Краснознамённой бригады торпедных катеров, возложили венок и цветы к обновленному мемориалу. Организатором патриотического мероприятия ежегодно выступает приморское отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

"Павшим смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." Мемориал установлен в память о погибших моряках 1-й Краснознамённой бригады торпедных катеров. Ежегодно в преддверии 9 мая в парк приглашают десятки школьников, чтобы передать им ценные трагические воспоминания о героическом подвиге советских солдат.

— Нет более трагического дня памяти тех страшных событий, с которыми столкнулся наш народ. Наша задача передать вахту памяти подрастающему поколению, чтобы никто не забыл о тех тяжелых и страшных днях для нашей Родины, — отметил председатель приморского отделения общероссийской общественной организации "Опора России" Виталий Гуменюк.

Председатель приморского отделения общероссийской общественной организации "Опора России" Виталий Гуменюк. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia «Опора России» провела митинг, посвященный 9 Мая. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia «Опора России» провела митинг, посвященный 9 Мая. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В митинге приняли участие военнослужащие. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Школьникам рассказали о Великой Отечественной Войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

В этом году предприниматели вдохнули в памятник новую жизнь. В ходе реконструкции его постарались сохранить в первозданном виде. Отметим, он является первым официальным мемориалом погибшим морякам-тихоокеанцам в водах Дальневосточной окраины и первым памятником, установленным во Владивостоке.

— История этого памятника оказалась очень трагичной, он был полуразрушен. Сердце обливалось кровью. Какой пример, мы показываем нашим детям, что мы им оставим? Совместно с партнером Александром Гавриловым нам удалось восстановить памятник. Очень радостно видеть здесь подрастающее поколение. Важно, чтобы они помнили подвиг за нашу Родину, — рассказал член приморского отделения общероссийской общественной организации "Опора России" Андрей Николенко.

Руководитель комитета в сфере торговли и услуг в региональном отделении "Опора России" Виктория Грибова рассказала, что каждый год предприниматели с радостью принимают участие в организации патриотического мероприятия. Все присутствующие почтили минутой молчания погибших во время Великой Отечественной войны и возложили венок и цветы к обелиску.

— У меня у самой два деда воевали, я сейчас здесь стою и слезы на глазах. Мы не забудем никогда, всегда будем принимать участие в организации этого мероприятия. Сколько будем жить на нашей земле, столько и будем прославлять и помнить наших героев, — отметила Виктория Грибова.

Возложение венка к памятнику моряков-катеристов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Школьники почтили память погибших в годы войны. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Депутат думы города Владивостока Людмила Таран. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Возложение цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Особо трогательно на торжественном мероприятии выступил представитель Совета ветеранов Краснознамённого Тихоокеанского флота. Капитан 1 ранга в отставке Виктор Васильевич Борисов поблагодарил организаторов за желание сохранить и передать молодежи частицу истории.

— Огромное спасибо предпринимателям нашей общественной организации, которые воплотили в жизнь это мероприятие. Мне особенно приятно видеть на этой площадке подрастающее поколение, потому что мы ветераны передаем вам судьбу нашей Родины. Если не будет таких встреч, молодые люди никогда не узнают о героических подвигах нашего народа, — поделился Виктор Васильевич.

Военнослужащие рассказали ребятам историю появления в Приморье бригады торпедных катеров ТОФ. Правопреемником сегодня является 165 Краснознаменная бригада кораблей охраны водного района. Подвиг моряков в годы Великой Отечественной войны бесценен. За образцовое выполнение задач бригада была награждена Орденом Красного Знамени. Его вручали исключительно за особую храбрость, самоотверженность и мужество.

Благодарность всем ветеранам, труженикам тыла, вдовам и детям войны от руководства города передал заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода. Депутат думы города Владивостока, председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Николаевна Таран также отметила вклад жителей Приморья в Великую Победу.

— Свыше 30 тысяч человек не вернулись домой с войны, заплатив ценой своей жизни за свободу нашей страны. Те ребята, которые принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы, чтут своих дедов и прадедов. Эту память они передадут своим детям, у них будет верное представление о великом подвиге советского народа, не будет искажена история, -рассказала Людмила Таран.

Член приморского отделения общероссийской общественной организации "Опора России" Любовь Горячкина. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Возложение цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Возложение цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Возложение цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Возложение цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

В этом году в торжественном митинге в парке на территории матросского клуба впервые принял участие заместитель генерального консула КНР во Владивостоке Ван Сюэчунь. Он отметил, что освобождение Манчжурии советскими войсками в годы войны резко изменило военно-стратегическую обстановку в Китае.

— Для меня большая часть участвовать в мероприятии, приуроченном ко Дню Победы. 9 мая – великий праздник. Китайские солдаты воевали совместно с советским народом. Это привело к драгоценной дружбе, которая и сегодня является опорой нашего сотрудничества, — обратился к присутствующим Ван Сюэчунь.

Школьники прочитали трогательные стихи, посвященные войне. Творческие коллективы исполнили патриотические песни. В завершении мероприятия ребят угостили солдатской кашей и чаем.

Патриотический концерт. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Патриотический концерт. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Патриотический концерт. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Детей угостили солдатской кашей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Детей угостили солдатской кашей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Детей угостили солдатской кашей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Члены общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" выступили спонсорами мероприятия: Виталий Гуменюк, Любовь Горячкина, Виктория Грибова, Андрей Караваев, Светлана Ким, Галина Сухушина, Сергей Коваленко, Тамара Кузнецова, Евгений Мухин и другие.

— Огромное спасибо предпринимателям нашей общественной организации, которые помогают нам ежегодно проводить это мероприятие. Оно направлено на привитие детям памяти о Великой Отечественной войне. Важно, чтобы они знали историю и помнили о героическом подвиге советского солдата. День Победы — это один из главных праздников в нашей стране. Многие пытаются переписать историю Второй мировой войны, свидетелей тех событий остается все меньше, именно поэтому мы должны сохранить память о них. Надеюсь, что в следующем году мы соберем еще больше детей, — подвела итоги патриотического мероприятия член приморского отделения общероссийской общественной организации "Опора России" Любовь Горячкина.