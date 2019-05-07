Будьте крайне осторожными: Наихудшие дни этой недели назвали астрологи

Согласно прогнозам астрологов, в целом текущая неделя будет благоприятной, за исключением двух дней.
Проанализировав фазу Луны, астрологи назвали два дня, когда следует быть крайне осторожными.
К ним относится 8 мая. Звезды говорят, что к существенным изменениям планов могут привести нерешительность и сомнительность. Это может также поставить крест на ранее запланированных начинаниях.
Критичным днем на неделе станет также 12 мая, воскресенье. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Звезды рекомендуют сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям.
Лучше всего акцентировать внимание на продолжение давно начатых дел, которые требуют рутинного исполнения.
Карина Красилова