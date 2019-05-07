Будьте крайне осторожными: Наихудшие дни этой недели назвали астрологи

Поспешные действия могут поставить крест на ранее запланированных начинаниях
Это интересно 09:50

Согласно прогнозам астрологов, в целом текущая неделя будет благоприятной, за исключением двух дней.

Проанализировав фазу Луны, астрологи назвали два дня, когда следует быть крайне осторожными.

К ним относится 8 мая. Звезды говорят, что к существенным изменениям планов могут привести нерешительность и сомнительность. Это может также поставить крест на ранее запланированных начинаниях.

Критичным днем на неделе станет также 12 мая, воскресенье. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Звезды рекомендуют сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям.

Лучше всего акцентировать внимание на продолжение давно начатых дел, которые требуют рутинного исполнения.

Карина Красилова
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