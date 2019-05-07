ПФР выдвинул новые требования к пенсионерам

Для оформления выплат в электронном виде придется соблюсти несколько правил

Документы выплатного дела, являющегося основанием для получения пенсий и пособий, можно подавать в электронном виде с 7 мая 2019 года.

Постановление правления Пенсионного фонда установило требования к формату документов выплатного дела в электронном виде. Выплатное дело, представляющее собой комплект документов, на основании которых устанавливаются и выплачиваются пенсии и иные пособия, должен быть сформирован в формате XML с использованием уникального идентификатора и подписан электронной подписью.

Электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда в полном объеме используются с 2015 года. Так, заявление на пенсию можно оформить через портал госуслуг, пройдя верификацию. При этом необходимо убедиться, что электронное заявление подкреплено всеми бумагами.

Юридические лица обязаны предоставлять в ПФР отчеты в электронном виде, если количество наемных сотрудников в них превышает 25 человек. При меньшей численности сотрудников электронные отчеты для ПФР также рекомендованы.

Егор Тараруев