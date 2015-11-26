Дождь во Владивостоке начнется сегодня вечером

Осадки пройдут в столице края с вероятностью около 60%

Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Погода в Приморье в ближайшие сутки будет неустойчивой. Во Владивостоке в конце дня с вероятностью около 60% пройдет небольшой дождь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

Ближайшей ночью атмосферные фронты будут смещаться над краем, дожди местами сохранятся. Фон минимальных температур воздуха +2…+7°C, на северо-востоке до −3°C. Завтра днем прояснит. Воздух будет хорошо прогреваться, +18…+25°C, на побережье +12…+17°C. Но к вечеру с запада подойдет новый фронтальный раздел, и дожди начнутся снова.

Большую часть предстоящих суток во Владивостоке погода простоит без осадков. Небольшой дождь возможен лишь в конце дня. Минимальная температура воздуха останется на уровне прошедшей ночи. День ожидается на 2–3 градуса прохладней, чем сегодня.