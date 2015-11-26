Медленно, но верно ведутся работы в многострадальных долгостроях Снеговой пади

Пока в комплексе "Д" создают коммуникации, дольщики ожидают продолжения стройки самих домов
Общество 16:17
Комплекс "Д"- по праву может считаться одним из самых скандальных долгостроев в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Строительство водопровода и канализации к четырем из шести домов комплекса "Д" в Снеговой пади – одного из самых печально известных долгостроев Приморского края — началось во Владивостоке. Работы идут параллельно в связи со сжатыми сроками работы. Несмотря на усилия рабочих, дольщики не спешат радоваться: стройка самих домов по-прежнему заморожена, а средства на ее окончание не выделены, сообщает ИА PrimaMedia.

В связи со сжатыми сроками специалисты занимаются строительством водопровода и канализации, сообщает администрация Приморского края. Согласно проекту, будет проложено около 8 километров пластиковых труб для противопожарного, хозяйственно-бытового водопровода, канализации. Сейчас на объекте задействована бригада строителей и спецтехника. Работы планируется завершить в течение 10 месяцев. На срок окончания строительства влияет непростой рельеф участка – наличие больших площадей скального грунта.

— Закончено проектирование и началось строительство первого этапа – для четырех домов микрорайона. Уже начинается проектирование сетей второго этапа. Всего в этом году сдать сети планируется для шести домов", – уточняют специалисты Примводоканала.

Факт проведения работ подтверждают и сами дольщики, неотрывно следящие за ситуацией в комплексе "Д". Правда ведущиеся работы по строительству водопровода и канализации их не слишком радуют. Люди обеспокоены отсутствием средств на полное завершение строительства и тем, что стройка самих домов до сих пор стоит.

— Да, строительство сетей действительно ведется, я бываю там практически каждый день, вот только основная стройка-то стоит без всяких перспектив. Дома не застраиваются, обещанные Сбербанком деньги еще не выделены. Мы уже сами не понимаем, в чем дело. Концов этой истории не знаем. А деньги на строительство коммунальных сетей были выделены ВПЭСу и Примводоканалу из краевого бюджета уже давно, так что это их обязательство – строить водопровод и другие коммуникации, — отмечает одна из дольщиков комплекса "Д" Оксана.

Напомним, комплекс "Д" площадью 36 тысяч кв. метров, состоящий из 4 монолитных и 8 панельных домов, по праву может считаться одним из самых скандальных долгостроев в Приморье.

Это один из четырех проектов по строительству жилья в рамках федеральной программы “Жилье для российской семьи”. Первоначально комплекс планировалось сдать в эксплуатацию до конца 2017 года. Стоимость 1 кв. метра новых квартир по федеральной программе "Жилье для российской семьи" должна была быть 35 тысяч рублей за квадратный метр. Строительство началось в 2014 году.

Вскоре выяснилось, что район должен был быть подключен к системе холодного водоснабжения от кольцевого водовода, который подрядчик — ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" — не построил. Те же емкости, что Спецстрой установил, оказались не соответствующими требованиям. Строительство водовода оказалось невозможным.

С 2014 года стройку вело казенное предприятие Приморского края "Приморкрайстрой", у которого, как писал в пояснительной записке бывший вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов, не было для этого ни оборотных средств, ни механизмов и опыта работы на рынке строительства коммерческой недвижимости. Заключив с физическими лицами 709 договоров долевого участия в строительстве жилья и получив от дольщиков более 1 млрд рублей — при отсутствии собственных, кредитных и иных дополнительных средств на строительство жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры комплекса, "Приморкрайстрой" взял на себя абсолютно непосильную ношу по реализации данного проекта.

Позднее стало известно, что бывший директор "Приморкрайстроя" Игорь Сологуб обвиняется в получении крупной взятки в связи со строительством комплекса Д. По версии следствия, Сологуб в 2016 году, занимая должность директора КППК "Приморкрайстрой", получил от коммерческого директора строительной компании (действовавшего в рамках Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"), 2 млн рублей. Эти деньги были частью общей, заранее оговоренной взятки в размере 9 млн рублей. За указанное вознаграждение Сологуб должен был своевременно и в полном объеме оплатить выполненные компанией взяткодателя работы, включая их авансирование, по заключенным договорам подряда на выполнение строительных работ на комплексе Д.

Летом 2018 года копания "Восточный Луч" по согласованию с администрацией Приморья была привлечена в качестве подрядчика к достройке проблемных домов комплекса "Д" в Снеговой пади с целью завершить строительство некоторых домов уже к осени 2019 года. Однако стройка снова заморозилась.

Сегодня рассерженные дольщики выходят на митинги, жалуются президенту и параллельно судятся с застройщиком.

Надежда на достройку комплекса Д возродилась в феврале 2019 года, когда "Приморкрайстрою" пообещали займ в размере 2,5 млрд рублей на основании договора со Сбербанком. 2,5 млрд рублей в бюджете 2019 года было зарезервировано под обеспечение гарантий для достройки объекта "Снеговая падь. Комплекс Д". Как ранее сообщали СМИ, ссылаясь на врио вице-губернатора Михаила Петрова, активная стадия работ по достройке домов должна начаться в мае. Этот процесс, по оценкам специалистов, займет девять месяцев. Речь идет о достройке шести домов, текущая их готовность составляет до 90%.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Дорогу в Снеговой пади во Владивостоке перекопают до лета, район ждет коллапс

Долгострои в Снеговой Пади достроят за счет кредита в 2,5 млрд рублей

строительство

СК «Звезда» в Приморье потратит 2,8 млрд рублей на расширение преддоковой площадки

2 мая, 15:25

Международная выставка «Город» в 26-ой раз открылась в Приморье

25 апреля, 18:13
Драматург Юрий Поляков увидит спектакль по своей пьесе «И смех, и грех… или Халам-бунду»
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia