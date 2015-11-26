Медленно, но верно ведутся работы в многострадальных долгостроях Снеговой пади

Пока в комплексе "Д" создают коммуникации, дольщики ожидают продолжения стройки самих домов

Комплекс "Д"- по праву может считаться одним из самых скандальных долгостроев в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Строительство водопровода и канализации к четырем из шести домов комплекса "Д" в Снеговой пади – одного из самых печально известных долгостроев Приморского края — началось во Владивостоке. Работы идут параллельно в связи со сжатыми сроками работы. Несмотря на усилия рабочих, дольщики не спешат радоваться: стройка самих домов по-прежнему заморожена, а средства на ее окончание не выделены, сообщает ИА PrimaMedia.

В связи со сжатыми сроками специалисты занимаются строительством водопровода и канализации, сообщает администрация Приморского края. Согласно проекту, будет проложено около 8 километров пластиковых труб для противопожарного, хозяйственно-бытового водопровода, канализации. Сейчас на объекте задействована бригада строителей и спецтехника. Работы планируется завершить в течение 10 месяцев. На срок окончания строительства влияет непростой рельеф участка – наличие больших площадей скального грунта.

— Закончено проектирование и началось строительство первого этапа – для четырех домов микрорайона. Уже начинается проектирование сетей второго этапа. Всего в этом году сдать сети планируется для шести домов", – уточняют специалисты Примводоканала.

Факт проведения работ подтверждают и сами дольщики, неотрывно следящие за ситуацией в комплексе "Д". Правда ведущиеся работы по строительству водопровода и канализации их не слишком радуют. Люди обеспокоены отсутствием средств на полное завершение строительства и тем, что стройка самих домов до сих пор стоит.

— Да, строительство сетей действительно ведется, я бываю там практически каждый день, вот только основная стройка-то стоит без всяких перспектив. Дома не застраиваются, обещанные Сбербанком деньги еще не выделены. Мы уже сами не понимаем, в чем дело. Концов этой истории не знаем. А деньги на строительство коммунальных сетей были выделены ВПЭСу и Примводоканалу из краевого бюджета уже давно, так что это их обязательство – строить водопровод и другие коммуникации, — отмечает одна из дольщиков комплекса "Д" Оксана.

Напомним, комплекс "Д" площадью 36 тысяч кв. метров, состоящий из 4 монолитных и 8 панельных домов, по праву может считаться одним из самых скандальных долгостроев в Приморье.

Это один из четырех проектов по строительству жилья в рамках федеральной программы “Жилье для российской семьи”. Первоначально комплекс планировалось сдать в эксплуатацию до конца 2017 года. Стоимость 1 кв. метра новых квартир по федеральной программе "Жилье для российской семьи" должна была быть 35 тысяч рублей за квадратный метр. Строительство началось в 2014 году.

Вскоре выяснилось, что район должен был быть подключен к системе холодного водоснабжения от кольцевого водовода, который подрядчик — ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" — не построил. Те же емкости, что Спецстрой установил, оказались не соответствующими требованиям. Строительство водовода оказалось невозможным.

С 2014 года стройку вело казенное предприятие Приморского края "Приморкрайстрой", у которого, как писал в пояснительной записке бывший вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов, не было для этого ни оборотных средств, ни механизмов и опыта работы на рынке строительства коммерческой недвижимости. Заключив с физическими лицами 709 договоров долевого участия в строительстве жилья и получив от дольщиков более 1 млрд рублей — при отсутствии собственных, кредитных и иных дополнительных средств на строительство жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры комплекса, "Приморкрайстрой" взял на себя абсолютно непосильную ношу по реализации данного проекта.

Позднее стало известно, что бывший директор "Приморкрайстроя" Игорь Сологуб обвиняется в получении крупной взятки в связи со строительством комплекса Д. По версии следствия, Сологуб в 2016 году, занимая должность директора КППК "Приморкрайстрой", получил от коммерческого директора строительной компании (действовавшего в рамках Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"), 2 млн рублей. Эти деньги были частью общей, заранее оговоренной взятки в размере 9 млн рублей. За указанное вознаграждение Сологуб должен был своевременно и в полном объеме оплатить выполненные компанией взяткодателя работы, включая их авансирование, по заключенным договорам подряда на выполнение строительных работ на комплексе Д.

Летом 2018 года копания "Восточный Луч" по согласованию с администрацией Приморья была привлечена в качестве подрядчика к достройке проблемных домов комплекса "Д" в Снеговой пади с целью завершить строительство некоторых домов уже к осени 2019 года. Однако стройка снова заморозилась.

Сегодня рассерженные дольщики выходят на митинги, жалуются президенту и параллельно судятся с застройщиком.

Надежда на достройку комплекса Д возродилась в феврале 2019 года, когда "Приморкрайстрою" пообещали займ в размере 2,5 млрд рублей на основании договора со Сбербанком. 2,5 млрд рублей в бюджете 2019 года было зарезервировано под обеспечение гарантий для достройки объекта "Снеговая падь. Комплекс Д". Как ранее сообщали СМИ, ссылаясь на врио вице-губернатора Михаила Петрова, активная стадия работ по достройке домов должна начаться в мае. Этот процесс, по оценкам специалистов, займет девять месяцев. Речь идет о достройке шести домов, текущая их готовность составляет до 90%.