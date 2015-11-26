Во Владивостоке начали строить первый в России приют для гималайских медведей

Зоопарк «Садгород» сумел собрать часть необходимой суммы, которая пошла на закупку строительных материалов и обустройство берлог
Общество 16:14
Во Владивостоке начали строить первый в России приют для гималайских медведей. Фото: предоставлено зоопарком "Садгород"

Первый приют для гималайских медведей начали строить во Владивостоке. Средства собирали всем миром, начиная от пожертвований и спонсорских средств, заканчивая собственными вложениями зоопарка "Садгород", который и взялся за строительство, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе зоопарка.

"В зоопарк "Садгород" ежегодно обращаются жители Владивостока, Приморского края с просьбой забрать диких животных из ненадлежащий условий содержания (придорожные кафе, металлобазы, частные руки). Мы строим приют медведей "Кипарисово", — отметили в пресс-службе.

Для комфортного проживания в условиях приближенным к природным, требуется вольер площадью 1 гектар. Планируемая длина ограждения 400 метров. Таким образом, будет огорожен 1 гектар поля, на нем с комфортом медведи смогут проживать и гулять. Само поле в дальнейшем будет застроено горками, теремками, качелями, бревнами, берлогами, местами уединения и приема пищи. Оборудование вольера, то есть внутреннее наполнение, охрана, обслуживание, кормление, пожизненное содержание — Зоопарк "Садгород" берет на себя.

Клетки для медведей

Клетки для медведей. Фото: предоставлено зоопарком "Садгород"

На сегодняшний день уже забурены 250 свай, то есть фундамент по всему периметру. Также построены две берлоги, в которых уже могут проживать медведи, ожидая окончания строительства большого выгула. Кроме того, закуплен металл на одну из четырех сторон большого выгула.

Всего было собрано 450 тысяч рублей, из них 350 тысяч – пожертвования неравнодушных граждан и еще 100 тысяч перечислила туристическая компания "Восток Интур". Еще 600 тысяч рублей вложил сам зоопарк "Садгород". Тем не менее, вся необходимая сумма, еще не собрана. Все желающие помочь, могут отправить пожертвования на planeta.ru.

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