Фотоконкурс «Глубина резкости» на этой неделе завершает прием заявок

В настоящее время в конкурсе уже приняли участие 230 авторов

Фотоконкурс "Глубина резкости". Фото: предоставлено организаторами

У фотолюбителей остается всего несколько дней, чтобы подать заявку на участие в III Дальневосточном фотоконкурсе "Глубина резкости" (6+). Прием работ завершается 12 мая 2019 года, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В настоящее время в конкурсе уже приняли участие 230 авторов со всего Дальнего Востока (Приморский, Хабаровский, Камчатский край; Сахалинская, Магаданская, Амурская области, ЕАО; Республика Саха), а также фотографы из других регионов. Возраст и опыт участников не имеет значения, в этом году, например, появился самый юный участник за трехлетнюю историю конкурса: ему всего 8 лет.

Фотоконкурс «Глубина резкости». Фото: предоставлено организаторами Фотоконкурс «Глубина резкости». Фото: предоставлено организаторами Фотоконкурс «Глубина резкости». Фото: предоставлено организаторами Фотоконкурс «Глубина резкости». Фото: Алексей Воронин 1 / 4

Напомним, что в фотоконкурс "Глубина резкости" принимаются снимки, сделанные в 2018 году на территории Дальнего Востока, в следующих номинациях: портрет, пейзаж, архитектура, репортаж, аэросъемка, арт-фотография и свободная тема. Уже на следующей неделе все фотографии будут переданы жюри для определения победителей в каждой номинации. В состав жюри фотоконкурса вошли известные российские фотографы и фотокритики, победители и члены жюри всероссийских и международных фотоконкурсов, амбассадоры известных мировых марок фототехники. Фотографии передаются экспертам без указания авторства, что полностью исключает возможность выбрать победителя за прошлые заслуги.

По итогам конкурса будет сформирована фотовыставка, которая торжественно откроется 23 августа во Владивостоке в рамках трехдневного фотофестиваля "Глубина резкости". В течение года фотовыставку планируется экспонировать еще в нескольких городах Дальнего Востока. Авторы лучших снимков будут награждены памятными призами.

Фотоконкурс «Глубина резкости». Фото: предоставлено организаторами Фотоконкурс «Глубина резкости». Фото: Алексей Воронин Фотоконкурс «Глубина резкости». Фото: Алексей Воронин 1 / 3

Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на сайте фотоконкурса glubrez.ru. По всем вопросам можно обращаться по телефонам +79243373839, +79025244993 или по электронной почте fotoquest@mail.ru.

Организатор конкурса – государственное автономное учреждение "Приморский краевой центр народной культуры" при поддержке департамента культуры Приморского края.