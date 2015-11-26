"Ну где ж ты, мой японец": самое важное о запрете правого руля с 1 июля

Кому из владельцев праворульных автомобилей грозит запрет уже сейчас
Это интересно 17:56
тематическое изображение. Фото: ИА IrkutskMedia

Действующий в настоящее время на всей территории России и стран СНГ технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств накладывает серьезные ограничения на использование праворульных машин. В чем именно заключаются запреты и как они повлияют на жизнь тысяч автолюбителей по всей стране – в материале ИА PrimaMedia.

Ажиотажу вокруг запрета правого руля могут удивиться владельцы леворульных авто в центральных регионах России. Здесь стоит отметить, что Дальний Восток практически на 90% заполнен именно правым рулем из-за массового распространения продуктов японского автопрома, отмечают авторы портала ПДДМастер. Впрочем, японок ценят и в других частях нашей необъятной Родины. Именно для владельцев правого руля мы и рассмотрим, как работают запреты уже сегодня.

Пункт 19 главы IV технического регламента таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" гласит, что запрет наложен на выпуск в обращение ТС с правосторонним рулем из двух категорий: М2 и М3. Здесь важно понимать, что легковые автомобили категории В, которыми в большей степени и владеют россияне, согласно техническому регламенту находятся в категории М1. Получается, владельцам праворульных легковушек бояться пока еще нечего. Но не исключено, что в новой версии техрегламента запрет распространится и на М1 – легковые машины. Сегодня же ограничения затрагивают лишь владельцев транспортных средств вместимостью более 8 человек. Чаще всего это автобусы, которые относятся к категории D. Но зедсь в западню могут попасть владельцы популярных кроссоверов, оборудованных четырьмя рядами сидений. Они тоже относятся к категории D и на них, соответственно, также распространяется запрет.

Не так сильно повезло праворульным автомобилистам республики Беларусь и Казахстан, в них выпуск в обращение праворульных машин запрещен полностью, для всех категорий. Так что теперь полюбившиеся дальневосточникам японки им водить уже не доведется.

ИА PrimaMedia продолжит следить за всеми важными изменениями в сфере дорожно-транспортных правил.

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