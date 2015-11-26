Спикер краевого парламента вручил ветеранам памятные подарки

Председатель Заксобрания Приморья Александр Ролик встретился с ветеранами. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Доброй традицией стали встречи председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В преддверии праздника Великой Победы спикер краевого парламента вручает ветеранам памятные подарки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Одна из таких встреч прошла в поселке Заводской, где в окружении большой заботливой семьи на ул. Бархатной живет Николай Сергеевич Алексейчук. Буквально в первые дни войны, в начале июля 1941 года он был призван на фронт рядовым. Воевал на 2-м Украинском фронте, сражался под Сталинградом. Тогда же в военное лихолетье судьба привела его на Дальний Восток. Здесь он проходил лечение после ранения, полученного осенью 1943 года, а позже принимал участие в боях за освобождение г. Дункан и Муданьцзян. Среди наград Николая Сергеевича медали "За побед над Германией" и "За победу над Японией", медаль Жукова, орден Отечественной войны II степени.

Рассказал Николай Сергеевич и про свою яркую трудовую биографию, в том числе, как в послевоенные годы работал кочегаром на ледоколах Севморпути. Совсем скоро, уже в мае Николай Сергеевич Алексейчук отметит очередную большую дату — 97 лет. На вопрос, как удается сохранять позитивный настрой и энергию, он с улыбкой отшучивается, что всегда старался следовать здоровому образу жизни, и, конечно, добавляет сил забота родных и близких – внуков, правнуков, которые стараются быть рядом и поддерживать ветерана.

Такой же теплой и душевной стала встреча с семьей участника Великой Отечественной войны Петра Гавриловича Павликова из поселка Трудовое, которую Александр Ролик посетил вместе с председателем Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов п. Трудовое Владивостокского городского округа Петром Степановым, членами поселкового совета ветеранов.

Его супруга Петра Гавриловича Лариса Васильевна — труженица тыла, а сам Петр Гаврилович Павликов в 1944-м году 17-летним юношей он был призван Ворошиловским райвенкоматом Владивостока и зачислен в Гидрометеорологическую службу Тихоокеанского флота. Обучился радиоделу и был переведен в Главное управление Гидрометеорологической службы Красной Армии и военно-морского флота. А вскоре Петру Гавриловичу довелось участвовать в уникальной операции в составе экспедиции особого назначения, которая из Николаевска-на-Амуре отправилась в Охотское море на мало кому известные острова Иона и Меньшикова. Здесь на маленьком скалистом островке Иона, затерянном в Охотоморье, где тогда хозяйничали японцы, в строгой секретности от японской разведки надо было установить и ввести в действие первую отечественную автоматическую радиометеорологическую станцию.

Станция должна была обеспечить командование Тихоокеанским флотом информацией, необходимой для высадки десанта на Курильские острова и освобождения их от японских милитаристов. Помимо суровых погодных условий, решения ряда сложных технических задач, участникам экспедиции приходилось укрываться и от японских самолетов-разведчиков, иначе автоматическую радиометеостанцию просто разбомбили бы еще до того, как она начала работать. В послевоенные годы Петр Гаврилович совершил еще несколько экспедиций в Охотское море на о. Иона для наладки и поддержания работы станции.

Он не только рассказал Александру Ролику о том, что было пережито, но и почитал стихи об этой операции, о "говорящем острове Иона". Есть у Петра Гавриловича и еще один яркий дар – дар художника. Стены его квартиры увешаны написанными им картинами, на которых, в том числе, оживают дни военной молодости и маленький остров, затерянный в океане.

В преддверии праздника Великой Победы спикер Заксобрания Александр Ролик вручил ветеранам памятные подарки и за кружкой чая расспросил о заботах и проблемах, о том, чем могут помочь депутаты и органы власти.

"С каждым годом все меньше становится наших ветеранов, тех, кто вынес на своих плечах все тяготы войны, — отметил Александр Ролик. — Наша задача сделать все, чтобы никто из них не остался без внимания, чтоб все они получали ту поддержку и помощь от государства, которую заслужили. И самое главное, чтобы память о тех огненных военных годах сохранялась и передавалась подрастающему поколению, чтобы никому не удалось извратить историческую правду о подвиге нашего народа, чтобы никто не был забыт и ничто не забыто".