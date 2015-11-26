К Вечному огню во Владивостоке возложили цветы в преддверии Дня Победы

В церемонии приняли участие врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников, председатель ЗС ПК Александр Ролик, военнослужащие, школьники

Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Традиционное возложение цветов у мемориала "Боевой Славы Тихоокеанского флота" прошло сегодня, 7 мая, во Владивостоке, накануне Дня Победы. В мероприятии приняли участие представители краевой и городской администраций, ветеранских организаций, депутаты, командование ТОФ, военнослужащие и школьники, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

У Вечного огня жители и гости Владивостока собрались почтить память тех, кто в годы Великой Отечественной войны отстаивал свободу и независимость нашей Родины. Так, цветы и гирлянды к Вечному огню мемориала возложили все желающие.

Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением венка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Олег Мельников поздравил всех собравшихся с наступающим праздником. Он подчеркнул важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.

"Жизнь идет вперед, но нельзя забывать подвиг наших предков. Его нужно чтить всегда, передавая из поколения в поколение – этим всегда славился русский народ", – подчеркнул врио вице-губернатора.

Также цветы к мемориалу возложил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественный митинг с возложением цветов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 11

"Для каждого человека очень важно принимать участие в таких мероприятиях, чтобы подчеркнуть значимость этого праздника и своим личным присутствием как раз выразить признательность нашим отцам, дедам, прадедам, которые сражались", — отметил Александр Ролик.

Собравшиеся почтили память погибших в годы войны минутой молчания. Торжественным маршем прошли воины-тихоокеанцы, воспитанники военных училищ, участники приморских патриотических клубов.