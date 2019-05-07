В одном месте убыло, в другом прибыло: с россиян собрали рекордные налоги

Глава ФНС доложил президенту о крупнейших поступлениях в бюджет

Тематическое изображение. Фото: Александра Данилова

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом доложил Владимиру Путину о крупнейших за пять лет налоговых сборах. Прошлый год стал рекордным по сумме налоговых поступлений.

По словам Мишустина, в 2018 году в бюджет поступило 21,3 трлн рублей — это на четверть больше, чем годом ранее. Поступления увеличились за счет налога на прибыль (+14,1%), налога на добычу полезных ископаемых (+15,8%), налога на доходы физических лиц (+7,8%).

"По страховым взносам тоже плюс достаточно заметный — плюс 10 процентов. И НДС — он традиционно уже много лет держится, в этом смысле достаточно устойчивый тренд собираемости, — 11 процентов плюсом", — добавил глава ФНС.

Мишустин сообщил, что в России уже свыше 60 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых. Больше всего таких насчитывается в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане — пилотных регионах проекта.

"Фактически у нас уже более 3,5 миллиардов рублей — это обороты участников эксперимента", — рассказал Мишустин.

В то же время, по данным экспертов, объем всей теневой экономики в пилотных регионах в несколько раз больше, чем 3,5 млрд рублей. Однако специалисты отмечают активную регистрацию самозанятых. По мнению экспертов, они будут и дальше выходить из тени, поскольку скрывать доходы от деятельности в эпоху мобильного банкинга становится всё сложнее.

Ольга Толмачева