"Ущерба на миллионы": силовики вмешались в скандал со "Скай Тревел"

Также в полицию Приморья уже поступило 17 заявлений от пострадавших граждан

Люди ждут очередь написать заявление на возврат средств. Фото: предоставлено федерацией чирлидинга приморского края

Правоохранительные органы, краевой департамент туризма, Ростуризм и Российский союз туриндустрии разбираются в скандале со "Скай Тревел", которая зарегистрирована во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Полиция Приморья сообщила, что уже 17 заявлений от пострадавших находится на рассмотрении в городском отделе экономической безопасности и противодействия коррупции.

Напомним, с конца апреля по начало мая сотни человек не смогли воспользоваться авиаперевозкой, поскольку им не предоставили оплаченные билеты. Заложниками ситуации стали также четыре детских коллектива, которые не смогли уехать на всероссийские соревнования. По информации департамента туризма Приморского края, который подключился к разрешению ситуации, сумма ущерба составляет не менее 2 млн рублей.

Ростуризм сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы.

"Федеральное агентство по туризму сообщает, что в настоящее время правоохранительными органами совместно с департаментом туризма Приморского края проводится работа по содействию в возврате денежных средств туристам, пострадавшим от действий ООО "Скай Тревел" (г. Владивосток). Общая сумма ущерба составляет несколько миллионов рублей.

Как следует из полученной информации, компания ООО "Скай Тревел" осуществляла продажу авиабилетов по стоимости в среднем на 20% ниже рыночной, что свидетельствует о признаках финансовой пирамиды", — говорится на официальном сайте ведомства.

Как сообщила Интерфаксу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, "учредители "Скай Тревел" объяснили все произошедшее техническим сбоем, который возник из-за московской компании "Туринфо группа РФР", через которую бронировались билеты. Однако в этой компании нам сообщили, что остановили выписку билетов для "Скай тревел" и аннулировали все неоплаченные брони, так как она не выполняла своих финансовых обязательств".

Также она добавила, "что сумма долга "Скай Тревел" перед клиентами может оказаться гораздо больше 2,5 млн и достичь 50 млн рублей, так как компания работала не только с "Туринфо группа РФР", но и многими другими билетными агентствами".

Президент федерации чирлидинга Приморского края Алена Орлова рассказала, что после встречи, организованной департаментом туризма с представителями "Скай Тревел", им перечислили 100 тысяч рублей, однако федерация заплатила за авиабилеты Владивосток – Сочи – Владивосток более 2 млн рублей.

— Деньги пришли в первых числах мая, в 2 часа ночи, после этого несколько раз звонили в фирму, но никто не отвечал. С 6 по 8 мая с 12.00 до 14.00 "Скай Тревел" принимает претензии на возврат денежных средств. Очередь большая, люди пишут, мы тоже написали. Ждем звонка после майских праздников, необходимо будет подписать еще дополнительное соглашение. Я, как руководитель федерации, члены родительского комитета, который занимались покупкой авиабилетов, также обратились в правоохранительные органы, — рассказала Алена Орлова.

Получить комментарий от компаний "Скай Тревел" корреспонденту ИА PrimaMedia пока не удалось.

Департамент туризма рекомендует всем приморцам, ставшими заложниками действий компании, обратиться в правоохранительные органы.

— Сказать, что деньги будет вернуть легко – не могу. Но то, что компания пока не закрылась и принимает заявления, внушает долю оптимизма. Необходимо написать заявление непосредственно в "Скай Тревел" и в правоохранительные органы. Можно обратиться в любое отделение, но лучше по адресу улица Военное шоссе, 24. С собой нужно взять любые документы, подтверждающие покупку авиабилетов. Как выяснилось, у многих нет даже договоров, — рассказал директор департамента Константин Шестаков.

В УМВД России по городу Владивостоку подтвердили, что в настоящее время поступают заявления граждан о том, что одна из туристических фирм не выполняет условий договоров по предоставлению авиаперелетов. Уже обратились 17 граждан.

— Все заявления находятся на рассмотрении в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владивостоку. Устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного ущерба. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее информагентство сообщало, что участники танцевальных и спортивных коллективов в Приморье не смогли вылететь на соревнования из-за проблем с авиабилетами Все оформили договоры в одной туристической фирме, однако авиабилеты на руки так и не получили. Федерация чирлидинга Приморского края, рассказала что приобретала авиабилеты в "Скай Тревел".



Справка: согласно открытым данным ЕГРЮЛ ООО "Скай Тревел" зарегистрировано 26.11.2018 года. Основной вид деятельности: деятельность туристических агентств. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Учредители — три физических лица, одно из которых является также учредителем ООО "Галана", которое занимается деятельностью туристических агентств и туроператоров.

