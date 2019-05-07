Класть асфальт в дождь, снег и грязь официально разрешат дорожникам в России

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в дождь, снег, грязь и любую непогоду. Укладывать дорожное покрытие запрещено будет только при сочетании резкого ветра и минусовой температуры. Россияне уже высмеяли инициативу в пабликах
Действующие правила разрешают выполнять дорожные работы при температуре не ниже +5 °С весной и летом и не ниже +10 °С в осенний период. Эта технология прописана и в рекомендациях Росавтодора от 2017 года.
По новому ГОСТу непогодой будет считаться считаться температура от +5°С до –10°С весной и летом, от +10°С до –10°С осенью и зимой, пишет "Коммерсант".
В Госдуме пояснили, что нововведение вводится для того, чтобы все регионы успели провести ремонт дорог.
Первая редакция ГОСТа проходит общественное обсуждение, финальная версия должна быть готова в ноябре, отмечается в материале.
По данным СМИ, проект по разработке нового регламента обошелся в 8,9 млн рублей. Его подготовил Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) по заказу Росавтодора.
Россияне в пабликах уже высмеяли новую инициативу. Участники обсуждений пишут, что такой регламент можно было и бесплатно разработать. "Наши дорожники и так всегда клали асфальт поверх снега", — пишут пользователи в Сети, констатируя, что с принятием новой нормы асфальт по весне теперь будет "таять" еще быстрее.
Анна Кольцова