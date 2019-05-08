Плата за лакшери: владельцы дорогих авто заплатят больше за превышение скорости

Нарушителей предлагают разделить по уровню доходов

Водителям за превышение скорости предлагают выписывать разные штрафы, в зависимости от уровня их дохода. С таким предложением выступили в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель руководителя ведомства Александр Евсин озвучил идею относительно разделения автовладельцев по уровню доходов и марок машин. По мнению эксперта, для одних 3 тысячи рублей – довольно серьезный штраф, а других такая сумма не останавливает от дальнейших нарушений.

Однако далеко не все специалисты поддерживают такое предложение, пишет РГ. Есть и другие способы эффективно наказывать нарушителей. Например, автоэксперт Сергей Бургазлиев предлагает создать повышенный коэффициент для злостных нарушителей. Те, кто постоянно превышают скорость, должны платить больше.

Карина Красилова