Плата за лакшери: владельцы дорогих авто заплатят больше за превышение скорости

Нарушителей предлагают разделить по уровню доходов
Общество 03:30

Водителям за превышение скорости предлагают выписывать разные штрафы, в зависимости от уровня их дохода. С таким предложением выступили в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель руководителя ведомства Александр Евсин озвучил идею относительно разделения автовладельцев по уровню доходов и марок машин. По мнению эксперта, для одних 3 тысячи рублей – довольно серьезный штраф, а других такая сумма не останавливает от дальнейших нарушений.

Однако далеко не все специалисты поддерживают такое предложение, пишет РГ. Есть и другие способы эффективно наказывать нарушителей. Например, автоэксперт Сергей Бургазлиев предлагает создать повышенный коэффициент для злостных нарушителей. Те, кто постоянно превышают скорость, должны платить больше.

Карина Красилова

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