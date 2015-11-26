Торжественное собрание ветеранов перед празднованием Дня Победы прошло во Владивостоке

Участников мероприятия наградили грамотами и благодарственными письмами

Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне, прошло 7 мая во Владивостоке. В мероприятии приняли участие ветераны, представители общественных объединений, воспитанники патриотических клубов, кадеты и курсанты, сообщает корр. PrimaMedia.

Участников торжественного собрания наградили грамотами и благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодого поколения и за вклад в развитие патриотического движения.

Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

Председатель ЗС ПК Александр Ролик. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

"Даже спустя 74 года День Победы для всех нас без преувеличения особенный день. Это день национальной гордости и воинской славы, проявление несгибаемой воли, стойкости и беззаветного служения Отечеству", — отметил Александр Ролик.

Также от имени главы Приморья врио вице-губернатора Олег Мельников поздравил собравшихся с приближающимся праздником, отметив, что приморцы внесли большой вклад в общую победу.

Врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

"Сотни молодых мальчишек откликнулись на призыв и решили отправиться на фронт уже в первый день войны. Люди воевали за свою семью, любимых, Родину. Их брали в плен, но они все равно оставались верны своей отчизне. Наши предки делали все возможное, чтобы победить", – подчеркнул врио вице-губернатора.

Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 9

В завершении торжественного собрания для всех присутствующих представили концертную программу от творческих коллективов города.