Торжественное собрание ветеранов перед празднованием Дня Победы прошло во Владивостоке

Участников мероприятия наградили грамотами и благодарственными письмами
Общество 10:36
Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Торжественное собрание, посвящённое 74-й годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне, прошло 7 мая во Владивостоке. В мероприятии приняли участие ветераны, представители общественных объединений, воспитанники патриотических клубов, кадеты и курсанты, сообщает корр. PrimaMedia.

Участников торжественного собрания наградили грамотами и благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодого поколения и за вклад в развитие патриотического движения.

1 / 4

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

1 / 4

"Даже спустя 74 года День Победы для всех нас без преувеличения особенный день. Это день национальной гордости и воинской славы, проявление несгибаемой воли, стойкости и беззаветного служения Отечеству", — отметил Александр Ролик.

Также от имени главы Приморья врио вице-губернатора Олег Мельников поздравил собравшихся с приближающимся праздником, отметив, что приморцы внесли большой вклад в общую победу.

1 / 3

"Сотни молодых мальчишек откликнулись на призыв и решили отправиться на фронт уже в первый день войны. Люди воевали за свою семью, любимых, Родину. Их брали в плен, но они все равно оставались верны своей отчизне. Наши предки делали все возможное, чтобы победить", – подчеркнул врио вице-губернатора.

1 / 9

В завершении торжественного собрания для всех присутствующих представили концертную программу от творческих коллективов города.

9 мая (праздник)

Автобусы Владивостока изменят движение 9 мая

09:38

Салют в честь 9 мая жители Владивостока смогут увидеть в пяти точках

7 мая, 19:13
"Билайн" увеличит скорости LTE в более чем 200 городах, в том числе в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia