Главой полиции Артема стал Алексей Голя

Нового руковолителя представил личному составу глава УМВД Приморья Николай Афанасьев

Глава УМВД Приморья Николай Афанасьев представил личному составу полиции Артема нового руководителя. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Глава УМВД Приморья Николай Афанасьев представил личному составу полиции Артема нового руководителя. Им стал подполковник полиции Алексей Голя, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Подполковник полиции Алексей Голя пришел в органы внутренних дел в 1998 году. Начинал службу в должности участкового уполномоченного милиции ОВД Кавалеровского района. 10 лет служил в уголовном розыске, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника криминальной милиции.

В 2008 году Алексей Николаевич возглавил криминальную милицию отдела внутренних дел по Дальнегорскому городскому округу. С 2012 года служил в должности начальника полиции Межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский". В феврале 2014 года он был назначен на должность начальника ОМВД России по Чугуевскому району. А с мая 2016 года Голя возглавил Межмуниципальный отдел МВД России "Дальнегорский".

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей награжден медалями "За отличие в службе" 3 и 2 степеней.