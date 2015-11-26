Пятый Тихоокеанский туристский форум в Приморье обещает много интересного

На 10 дней Владивосток станет столицей индустрии туризма и гостеприимства Тихоокеанской России

На пресс-конференции, посвященной Пятому Тихоокеанскому туристскому форуму. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Начнется форум 17 мая на площадке владивостокского яхт-клуба "Семь футов" с двух ярких событий – фестиваля "День путешественника" и кулинарного "Мидия-саммита", а завершится 26 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с работой XXIII Тихоокеанской международной туристской выставки Pacific International Tourism Expo (PITE). Основным мероприятием форума станет деловая часть, которая так же пройдет на острове Русском, 24-25 мая. Этим и другим событиям V Тихоокеанского туристского форума была посвящена пресс-конференция, на которой побывал корр. ИА PrimaMedia.

Как рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, деловая честь форума будет состоять из двух блоков. Вектором первого блока станет развитие авиационного туризма, этой теме будут посвящены практически все мероприятия этого блока. Основу второго блока составит лекторий, спикерами которого станут эксперты, интересные самой отрасли.



Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

"Мы обратились к самим отельерам и предложили им назвать тех спикеров и экспертов, которых они знают по прошлым выступлениям на других площадках, а затем рейтинговым методом выбрали тех, на чьи выступления пойдет большее количество гостей", — рассказал Константин Шестаков.

Основой второго блока станет обсуждение креативных средств размещения гостей, а также продвижения событийных мероприятий.

Интересными обещают быть мероприятия гастрономической секции, куда приглашены ведущие российские рестораторы Александр Сысоев (создатель проекта СысоевFM, директор по маркетингу сервиса "Афиша-Рестораны", основатель самого масштабного гастрономического проекта в стране "Российский Ресторанный Фестиваль") и Алена Мельникова (один из ведущих специалистов в области PR и маркетинга, генеральный директор фестиваля Gourmet Days, директор по коммуникации компании Lenmix, управляющий партнер ресторана The Repa), а также доктор Фуки Ко из Японии.

Второй раз в рамках форума пройдет Международный молодежный туристский конгресс (сразу на двух площадках – кампуса ДВФУ и ВГУЭС). Как отметила заместитель директора департамента по делам молодежи Приморского края Екатерина Ищук, студенты, которые примут участие в конгрессе, смогут проработать в рамках его мероприятий свои идеи в различных областях индустрии туризма и гостеприимства, таких, как организация хостелов, туристских маркетов и площадок событийного туризма, фудкортов и других объектов общественного питания.

На конгресс приглашены ведущие федеральные эксперты отрасли, организаторы конгресса тесно работают с ведущими приморскими вузами — ДВФУ и ВГУЭС.

Мероприятия молодежного конгресса разделены на четыре блока. В рамках первого блока студенты смогут пообщаться с представителями туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса, поделившись с опытными экспертами своими идеями и проектами. Вторым блоком станет ток-шоу в прямом эфире (прямой диалог студентов с ведущими специалистами отрасли), а также мастер-классы для будущих рестораторов, отельеров и руководителей туристических фирм. В рамках третьего блока пройдет ярмарка профессий с привлечением студентов, регулярно участвующих в чемпионатах движения World Skills. Четвертый блок – телеаукцион, победители которого получат призы.

Среди самых ярких мероприятий форума следует отметить Фестиваль "День путешественника" и "Мидия-саммит" – праздник открытия Фестиваля мидий-2019, а также XI Международную выставку катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которые пройдут 17-19 мая на базе яхт-клуб "Семь Футов" в бухте Федорова и станут своеобразным, весьма красочным и креативным прологом к V Тихоокеанскому туристскому форуму.

"Мероприятие это проводится не первый год, и оно пользуется большой популярностью у жителей и гостей Владивостока, потому что это замечательная возможность почувствовать себя истинным моряком, выйти на настоящий яхте в открытое море, посоревноваться, получить какие-то медали, награды и так далее. Это обширная развлекательная программа, конкурсы от партнеров, всех моментов раскрывать не буду, будет очень интересно, стоит обязательно прийти всей семьей, потому что каждый найдет себе занятие по душе", — сказал Константин Шестаков.

Не менее популярна и горожан и гостей столицы Дальнего Востока выставки Pacific International Tourism Expo (PITE), которая пройдет уже в 23-й раз. В этом году павильон выставки на острове Русском примет двух новых участников — ЮАР и Тайвань. Более того, именно у Тайваня на сегодняшний момент самый большой стенд – 63 кв. метра. Во Владивосток из Тайбэя приедет делегация из 40 человек.

Впервые на выставке будет представлено не только Восточное кольцо России, но и индивидуальные застройки регионов Дальнего Востока. На пятом уровне площадки выставки будут открыты зоны для коворкинга и воркшопа. Выездными площадками выставки в течение трех дней (22-24 мая) станут Спортивная набережная, набережная Цесаревича и Университетская набережная ДВФУ, где большую гастрономическую акцию представит делегация Макао.