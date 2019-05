Проект «Благое дело» в Приморье расширяет рамки

Теперь под опекой «делороссов» вместе с питомцами школы-интерната для детей, больных ДЦП, ребята из школы-интерната для слабослышащих детей

Первый совместный "культпоход" в кинотеатр "Нептун" подопечных сопредседателя Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", куратора проекта "Благое дело", мецената Дмитрия Сулеева, состоялся на зимних каникулах, в январе этого года. Затем последовали другие мероприятия, благо поводов для этого было предостаточно – День защитника Отечества, Масленица, Международный женский день, День военно-космических сил России и многое другое, сообщает ИА PrimaMedia.

Первое мероприятие в рамках проекта "Благое дело" в 2019 году, как мы уже говорили, состоялось на зимних каникулах, а точнее, 5 января. Куратор проекта Дмитрий Сулеев организовал для воспитанников КГОБУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида" и КГОБУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат I вида" поездку в кинотеатр "Нептун". Перед просмотром фильма ребята успели погулять возле нарядной елки на площади перед кинотеатром. Дружно пожалев о том, что в этом году нет снега, дети водили хоровод, спели песню про елочку, а потом отправились в кинозал.

В конце января в Приморье началась декада науки, и Дмитрий Сулеев пригласил своих подопечных посетить музей Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.Там дети с любопытством разглядывали заспиртованных млекопитающих и чучела морских животных, с огромным интересом знакомились с традициями Китая, Кореи и Узбекистана. Рассматривали предметы быта, музыкальные инструменты, орудия труда. Восторгам не было предела, когда выяснилось, что экспонаты можно трогать руками. Ребятам удалось даже поиграть на музыкальных инструментах.

В День защитника Отечества воспитанники школы-интерната для детей, больных ДЦП, встречали гостей, приглашенных Дмитрием Сулеевым. Это были кадеты из Нахимовского военно-морского училища. В этот день в интернате проходила интеллектуальная игра "Брейн-ринг", и нахимовцы вошли в состав жюри. После окончания интеллектуальной игры все вместе отправились пить чай с праздничным пирогом и обсуждать перипетии прошедшего состязания.

Праздник продолжился в полку связи ТОФ. Встреча офицеров и матросов с воспитанниками двух школ школ-интернатов, организованная Дмитрием Сулеевым, началась с экскурсии в казармы сверхсрочников. Затем все отправились в клуб, где капитан 3-го ранга Сергей Туманин показал ребятам боевое оружие. Дети впервые увидели автомат и ручной пулемет Калашникова одновременно, и для них было открытием, что это разные виды оружия. Бойцы продемонстрировали сборку-разборку автоматов и пистолетов, показали, как правильно надевать защитный химкомплект, а затем самое интересное и зрелищное — приемы рукопашного боя.

После показательных выступлений военных наступила очередь гостей показать, с чем они приехали в часть. Концерт открыла танцевальная группа "Мираж" школы-интерната для детей, больных ДЦП, с композицией "Ты моя Россия". Далее с песней "У моей России" выступила воспитанница школы-интерната для слабослышащих детей. Моряки впервые узнали, что такое жестовое пение. Следующим номером программы стала театрализованная постановка "Дерсу Узала" и танец "Снежный вальс". Затем хозяева пригласили ребят в столовую и накормили настоящей солдатской кашей.

В следующий праздник – Масленицу – к воспитанникам школы-интерната для детей, больных ДЦП, Дмитрий Сулеев пригласил хор "С песней по жизни" Совета ветеранов Советского района Владивостока.

Эстафеты, веселые вопросы, хоровод, заигрыши, перетягивание каната – все это было на веселом празднике проводов зимы. Ребятам очень понравилось выступление хора, некоторые песни, по просьбе детей, исполнялись на бис. В конце праздника, как водится, сожгли чучело Масленицы, и все сели за столы с угощениями. Пока дети наслаждались блинами и чаем, гости с удовольствием продолжили концерт.

Хор ветеранов, по приглашению Дмитрия Сулеева, побывал и в специальной (коррекционной) школе — интернате I вида для глухих детей. Праздник получился очень веселым: дети с удовольствием водили хороводы, играли в ручеек, участвовали в эстафетах и даже скакали на лошадках, пусть маленьких, деревянных, но зато с большим желанием победить.

Праздничный концерт состоялся в интернате для детей, больных ДЦП, в Международный женский день. Как и год назад, все женщины, работающие в интернате, получили в подарок красивые тюльпаны от куратора проекта "Благое дело".



Воспитанники интерната, под руководством заместителя директора по воспитательной работе Оксаны Стрелковой, подготовили театрализованное представление. Со сцены звучали песни о маме, стихи о женщинах, ребята порадовали слушателей исполнением популярнейшего джазового стандарта Let my people go. Приглашенные Дмитрием Сулеевым девушки из танцевальной студии "Мандарин" средней школы №7 показали великолепный танец, а студентка ПККИ Кристина Гордиевская мастерски исполнила на флейте красивые музыкальные композиции.

Надолго запомнится ребятам из групп детского дома обоих интернатов визит в ресторан русской кухни "Гусь-Карась", организованный Дмитрием Сулеевым совместно с туристической компанией "Мирабель-тур" в дни весенних каникул. Ребята на славу угостились фирменными блюдами ресторана: борщом со сметаной, домашними колбасками, салатами, пирогами, калачами и вкуснейшими ягодными морсами. Шеф-повар лично вышел к своим гостям и рассказывал о секретах приготовления этих блюд.

10 апреля, в рамках проекта "Благое дело", гостем школы-интерната для детей, больных ДЦП, побывал Заслуженный работник культуры РФ, член Союза композиторов России, преподаватель Приморского краевого колледжа искусств Владимир Синенко. Знаменитый гость приготовил для ребят музыкальную сказку, которую с огромным вниманием слушали не только младшие воспитанники, но и будущие выпускники интерната, прервавшие репетицию "Последнего звонка" ради встречи с композитором. Дети с удовольствием подпевали знакомым мелодиям, дружно аплодировали и звонко смеялись над шуточными персонажами из песен Владимира Синенко. Встреча прошла "на одном дыхании", ребята долго не хотели отпускать своего гостя, просили сфотографироваться на память, задавали вопросы о его творчестве и попросили приехать к ним еще "хотя бы разочек".



День военно-космических сил России ребята из интерната для детей, больных ДЦП, и интерната для слабослышащих детей провели в летном подразделении одного из воинских соединений, дислоцированных в Приморье. Благодаря Дмитрию Сулееву, предоставившему транспорт и урегулировавшему все вопросы о доступе на летное поле с военным руководством, командиры самолетов лейтенант Владимир Шедько и лейтенант Дмитрий Бибик провели познавательную экскурсию для ребят, рассказали о своих самолетах и показали места стоянки боевых машин.

Любопытные ребятишки интересовались всем: сколько человек находится в кабине, кто моет и заправляет топливом самолеты, где живут летчики и где ночуют самолеты. Гостеприимные хозяева терпеливо рассказывали гостям о жизни в летном полку.



В ближайший год проект "Благое дело" будет продолжать работу по поддержке, реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов, сирот и детей с особенностями развития, по–прежнему будет оказывать помощь проектам, связанным с развитием благоприятной экологической обстановки в городе Владивостоке. Организовывать и оказывать содействие любым мероприятиям, направленным на социальную, интеллектуальную, физическую реабилитацию и адаптацию детей, страдающих церебральным параличом и нарушениями слуха, оказывать дополнительную социальную поддержку детям-инвалидам, а также детским реабилитационным центрам. Участвовать в военно-патриотическом воспитании молодежи города Владивостока, сообщил сопредседатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", куратор проекта "Благое дело" Дмитрий Сулеев.

— Владивосток – хороший исторический пример меценатства, поскольку здесь еще в 90-е годы XIX века были заложены традиции социальной ответственности известными предпринимателями, стоявшими у истоков создания "порто-франко" и Владивостока, как центра торговли Российской Империи с Азией. Сегодня наш регион становится центром международного делового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и мы должны соответствовать культуре бизнеса ведущих стран АТР. В регионе формируется прослойка предпринимателей, которые заинтересованы в создании условий для возрождения исторических традиций меценатства и благотворительности, большинство из них являются членами "Деловой России", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время в Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" очень развито социальное предпринимательство. С каждым годом все больше "делороссов" принимают участие в благотворительности. Кто-то оказывает помощь системно, кто-то принимает участие время от времени, но, так или иначе, каждый член Приморского регионального отделения вносит большой вклад в копилку благотворительности в Приморском крае.

— Сейчас расходы федерального бюджета на образование, здравоохранение и другие социальные нужды составляют около 20%. Этого явно не достаточно. А предпринимательское сообщество – это новый экономический слой, который способен разделить с государством бремя социальной ответственности. Властям необходимо поддерживать политику льготного налогообложения для предпринимателей, тем самым стимулируя участие бизнеса в социальной жизни региона. Социальная ответственность должна строится на принципах добровольности, недопустимо никакое принуждение или "привлечение" к ней, в том числе со стороны государства, — сказал Дмитрий Сулеев.

Председатель Приморского регионального отделения "Деловой России" Алексей Тимченко также отметил в беседе с корреспондентом ИА PrimaMedia, что формирование слоя социально-ответственного бизнеса в регионе – стратегическая задача, на достижение которой работает сегодня "Деловая Россия".

— Мы ведем большую работу по популяризации предпринимательства, и такие проекты, как "Благое дело", — хороший повод показать всем, что современный бизнес несет большую социальную нагрузку и работает на благо всего общества, — подчеркнул Алексей Тимченко.

