Схему движения поменяют на улице Светланской во Владивостоке

Изменения коснутся участка в районе дома № 209 (СХЕМА, КАРТА)
Общество 14:27
Схема. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Схему движения в районе дома № 209 на улице Светланской во Владивостоке в скором времени изменят, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

В ближайшее время на участке появятся знаки — "Одностороннее движение", "Конец одностороннего движения", "Проезд запрещен" и "Остановка запрещена" и табличка дополнительной информации "Работает эвакуатор".

"Установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, пребывающих на данной территории, а также беспрепятственного проезда оперативных служб", — сказали в отделе организации дорожного движения администрации Владивостока.

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