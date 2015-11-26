«Зелёный Марафон» объединит 60 городов России

Во Владивостоке будет организованы массовый старт и детский
Спорт 16:23
"Зеленый марафон". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

География традиционного забега "Зелёный Марафон" (12+) расширяется и в этом году достигла отметки в 60 городов. На данный момент для участия в "Зелёном Марафоне" зарегистрировалось уже более 50 тысяч человек. Все они смогут выйти на забег 1 июня в День защиты детей. Во Владивостоке будет организованы массовый старт (дистанция 4,2 км) и детский (400 метров), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

Помимо забегов в столице Дальнего Востока пройдёт Зумба-вечеринка (12+). Ведущие тренеры устроят для гостей марафона показательные выступления и мастер-классы. Также будут организованы конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции.

Традиционно в городах-участниках "Зелёного Марафона" в день проведения забега пройдёт сбор средств для помощи детям. В благотворительной зоне будут работать волонтёры крупнейших фондов Приморья. Бежим со смыслом – девиз марафона!

Первый "Зелёный Марафон" Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему".

В 2019 году "Зелёный Марафон" Сбербанка пройдет в таких городах, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.

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