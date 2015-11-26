Газовый терминал грозит уничтожением самой трепанговой бухте в Приморье и на планете

Новая угроза нависла над уникальной бухтой Перевозная Хасанского района

Газовоз у сахалинского газового терминала. Фото: ИА SakhalinMedia

Газовики вновь пришли на заповедные берега Хасанского района Приморского края. На этот раз компания ООО "Восток ЛПГ" запланировала здесь строительство газопровода и морского терминала по перевалке сжиженного газа. По мнению экологов, такой проект грозит необратимыми изменениями самой трепанговой бухте Приморья. Также у активистов вызывает недоумение, что общественные слушания по такому значимому для региона объекту проводятся при минимальной огласке в отдаленном поселке Приморский, сообщает ИА PrimaMedia.

Морской терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) планирует построить и в дальнейшем эксплуатировать ООО "Восток ЛПГ" в бухте Перевозная Хасанского района. Также, согласно планам компании, из поселка Приморский, находящегося в 10 км от Перевозной, к терминалу протянут продуктопровод, переправляющий сжиженный газ от железнодорожной станции к побережью. ООО "Восток ЛПГ", учредителем которого является компания из Казахстана, получил статус резидента Свободного порта Владивосток в 2016 году.

В проектной документации объекта сказано, что строительство будет проходить в два этапа. Первый — строительство морского терминала для перевалки СУГ мощностью до 960 тысяч тонн в год. Второй этап — прокладка продуктопровода, строительство узла распределения и монтаж выносных погрузочных устройств.

Также дополнительным видом транспортировки СУГ к морскому терминалу указаны автоцистерны. Судя по чертежам проекта, два выносных погрузочных устройства будут расположены на акватории бухты Перевозная в 2,5 км, где глубины достигают 15-16 метров. Они будут соединены с берегом трубопроводами. Маневровые рейды судов вокруг каждого погрузочного устройства будут иметь диаметр 1,24 км. Ориентировочный ввод в эксплуатацию терминала — первый квартал 2020 года.

Очередное покушение газовиков на природу Хасанского района вызвало серьезные протесты среди экологов и неравнодушных граждан. Так, по словам эколога Александра Олифиренко, который в рамках своей научной работы занимался экосисетмами бухт Перевозной и Нарвы, утверждает, что несмотря на то, что эти акватории не имеют статус особо охряняемых природных территорий, для Приморского края они имеют огромную ценность.

"Это самое трепанговое место в Приморском крае. А поскольку Приморье — самое трепанговое место в мире, то можно сказать, что перегрузочный порт планируют построить в самом трепанговом месте в мире. Грунты в этих бухтах в основном гравийные. Там сильные течения и на дне образуются своего рода косы. На этом подводном рельефе на глубине от 10 до 20 метров формируются наиболее благоприятные условия для развития приморского гребешка и трепанга. От полуострова Песчаный до бухты Перевозная располагаются поля водоросли анфельции. Это главный детский сад для трепанга. А в бухте Нарва располагается аквакультурное трепанговое хозяйство. Это единственное полностью рентабельное подобное хозяйство в Приморье", — сообщил Александр Олифиренко.

Он подчеркнул, что строительство перевалочного терминала создаст сразу ряд отрицательных факторов для экосистемы бухты.

"Во-первых изменится характер течений, во-вторых неизбежно появится загрязнение. Трепанг — детритофаг, он собирает пищу со дна. И все, что осядет на дно, может стать его едой. Второй важный момент — суда будут ходить от нас с газом, а возвращаться пустыми, с баластными водами, набранными где-то в других морях. Они могут привезти и вселить инорайонные виды, которые могут оказать серьезное влияние на состав биоценоза бухты. В том числе здесь могут появиться хищники, для которых трепанг и его личинки станут легкой добычей.

Еще один отрицательный момент — жители Безверхово и Перевозной лишатся туристов. А для них это основной, а иногда единственный источник доходов. В Хасанском районе люди ищут нетронутую заповедную природу. Никто не поедет отдыхать в место, где стоит такой завод и по морю ходят огромные танкеры. У меня такое ощущение, что проектировщики специально выбирают самые красивые и нетронутые места — что падь Елизарова в заливе Восток, что бухта Перевозная. С какой-то непреодолимой настойчивостью именно их хотят загадить. Я не знаю, что ими движет. Просто хотят работать в красивом месте?", — заключил эколог.

По словам директора дальневосточной межрегиональной экологической организации "Зеленый крест" Константина Дроздова, у проекта терминала в бухте Перевозная есть свои выгодополучатели, и это не только и не столько "Восток ЛПГ".

"Эта проблема — давняя. Начало ей было положено еще несколько лет назад, когда незаконно изменили назначение рядя земельных участков в районе полуострова Ломоносова. Земля была рекреационной, а ее сделали промышленной. И собственник этих земельных участков всячески хотел их продать. И здесь не вопрос экономики или экологии. Сначала там хотели строить нефтяной завод, потом газовый, но экологи и общественность смогли отстоять это место. У нас масса аргументов против использования этих земель, которые мы тысячи раз озвучивали. Выдающиеся ученые Дмитрий Вышкварцев и Борис Преображенский боролись против этого строительства. Но сейчас их уже, к сожалению, нет, и собственники решили, что теперь им некому противостоять. Назначение земли не изменено и ее хочется продать подороже. Сейчас говорят о том, что это будет мирная погрузка сжиженного газа на суда. Для начала вопрос — как этот газ должен дойти до терминала? А пойдет он по природоохранным территориям заповедника "Кедровая Падь" и нацпарка "Земля леопарда", под угрозой уникальная лагуна Цапличья, которую по проекту хотят засыпать.

Возникает вопрос, насколько целесообразно и рентабельно делать терминал в этом месте? Почему не сделать его где-нибудь в порту в Находке, куда подходит газовая труба? Порт в Перевозной предполагает огромные вложения. Железная дорога в Приморском — это узкоколейка. Значит, нужно будет менять платформы, потом тянуть километры трубопровода... Это очень затратный проект. Ничего хорошего из этого не получится", — прокомментировал Константин Дроздов.

21 мая в 14.00 в поселке Приморский пройдут общественные слушания по проекту газового терминала.

Общественный активист и врач по профессии Наталья Пежемская, не равнодушная к проблеме разрушения природы Хасанского района, в беседе с агентством выразила недоумение по поводу выбора места для общественного обсуждения проекта. По ее словам, строительство терминала может отразиться на жизни тысяч приморцев и проводить подобные мероприятия нужно с большей оглаской и в более доступном месте. Она отметила, что поселок Приморский достаточно отдален от населенных пунктов Хасанского района, к нему ведет сложная грунтовая дорога, а население поселка — менее двух тысяч человек.

"Вместе с общественными активистами из Находки мы вместе были на месте строительства терминала, пообщались с экологами, местными жителями и депутатами. Мы пришли к выводу, что строительство на этой территории недопустимо. Как считают наши активисты, общественные слушания в Приморском будут проводиться незаконно, потому что рассматриваемый объект является объектом федерального значения. Поэтому слушания должны быть как минимум во Владивостоке. Это строительство касается всего Приморского края.

Газовая компания апеллирует к экономическим выгодам для региона. Но "Восток ЛПГ" является резидентом СПВ и в течение первых 10 лет поступления от них будут поступать весьма скудные в связи с преференциями. За это время представляете во что превратиться бухта Перевозная. Также они говорят о появлении новых 170 новых рабочих мест. Но, как сказано в проекте объекта, управление комплексом будет осуществляться с помощью автоматизированной системы на микропроцессорной технике. Значит, нужны будут высококвалифицированные кадры, которых ни в Приморском, ни, вероятно, в Хасанском районе нет. Ни инженеров, ни специалистов по сжиженному газу. Жители Приморского надеются на эти рабочие места, но кроме нескольких ставок охранников и уборщиц, вряд ли что-то получат", — прокомментировала Наталья Пежемская.

Экологи и общественные активисты планируют принять участие в слушаниях по вопросу строительства терминала в бухте Перевозная. Также к борьбе за чистоту Хасанского района подключатся участники фестиваля "Литература Тихоокеанской России", который пройдет 16-18 мая во Владивостоке.

Напомним, в 2013 году "Газпром" озвучил свои планы на строительство завода по сжижению природного газа на берегу бухты Перевозная. Тогда научное сообщество совместно с гражданскими активистами и средствами массовой информации в течение двух лет вели борьбу против этого проекта. На сайте ИА PrimaMedia событиям и мнениям вокруг Перевозной был посвящен отдельный проект.