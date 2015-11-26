Чемпион России по спидвею СК "Восток" начал сезон-2019 с победы

Гонщики "Востока" на домашнем треке победили команду СК "Башкирия"
Спорт 22:54
тематическое изображение. Фото: ИА PrimaMedia

В среду, 8 мая во Владивостоке стартовал командный чемпионат России по спидвею, ставший первым этапом всероссийских соревнований. Чемпионы-2018 — приморская команда "Восток" обыграла на своём треке стадиона "Авангард" октябрьскую "Башкирию" в первой гонке нового сезона со счетом 52:40, сообщает ИА PrimaMedia.

Самым результативным гонщиком владивостокской команды стал Сергей Логачев, набравший 15 очков. Легионер Норберт Косцюх также доказал свою эффективность и принес команде 11 очков. Взял он количеством выходов на дорожку, потому что победил только в одном заезде, а в трех был вторым и в двух — третьим из четырех. 11 очков своей команде принес и капитан Григорий Лагута. Он выступил в четырех заездах, в трех из которых был первым на финише. Башкирскую команду вытянул Виктор Кулаков. На его счету 20 очков.

Не обошлось в гонке без падений. В четвертом заезде на вираже не удержался востоковец Виталий Котляр.

В седьмом заезде не везло команде гостей. Сначала с трека улетел Арслан Файзулин, а в перезаезде — его одноклубник Денис Гизатуллин. В итоге на третий перезаезд седьмого заезда два гонщика Востока вышли вдвоем и принесли команде сразу пять очков.

Перед началось состязаний прошла традиционная церемония поднятия российского флага, а также состоялись заезды 22 юных спортсменов, самому младшему из которых исполнилось четыре года.

В составе приморской сборной на треке выступили как талантливые молодые спортсмены, так и опытные гонщики. Среди них Никита Коровко, Марк Карион, Норберт Косьцюх, Виталий Котляр, Сергей Логачёв, Павел Лагута. В составе хозяев с прошлого чемпионского сезона произошли изменения: ушли Кирилл Хван и Вадим Тарасенко, но зато вернулся после дисквалификации кумир местной публики Григорий Лагута. Также в составе приморского клуба — легионер. Им стал Норберт Косцюх (Польша), выступающий за клуб Экстралиги "Гет Велл" Торунь.

Отметим, что спидвейная команда "Восток" давно стала визитной карточкой Владивостока и Приморья. Регулярно наши спортсмены становятся лучшими в стране, входят в тройку призёров различных чемпионатов и первенств. В клубе начинали свой спортивный путь будущие мастера спидвея, среди них чемпионы Европы и мира Сергей Казаков, Вячеслав Никулин, Григорий Лагута и другие знаменитые гонщики.

Следующая домашняя гонка состоится 3 июля – за победу команда "Восток" будет сражаться с "Мега-Ладой" из Тольятти. Всего в рамках чемпионата пройдут еще 15 встреч, в ходе которых команды со всей России сразятся за право завоевать победу на финальном, 16-ом этапе в октябре этого года.

Календарь командного чемпионата России-2019:

08.05 — "Восток" — СТК "Октябрьский"
15.05 — "Мега-Лада" — "Турбина"
21.05 — "Турбина" — СТК "Октябрьский"
29.05 — "Мега-Лада" — "Восток"
19.06 — "Турбина" — "Восток"
19.06 — "Мега-Лада" — СТК "Октябрьский"
26.06 — СТК "Октябрьский" — "Турбина"
04.07 — "Восток" — "Мега-Лада"
24.07 — СТК "Октябрьский" — "Мега-Лада"
31.07 — "Восток" — "Турбина"
21.08 — "Турбина" — "Мега-Лада"
22.08 — СТК "Октябрьский" — "Восток".

Напомним, что желающие приобщиться к мотоспорту могут обратиться в общественную организацию мотоспорта "Легенда", автомотоклуб "Заря", а также "Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта". Здесь готовят спортсменов в основные и резервные составы сборных команд Владивостока по техническим видам спорта по двум направлениям – мотокросс и гонки на гаревой дорожке (спидвей). Сейчас на базе стадиона "Авангард" работает центр, который после масштабной реконструкции превратится в многофункциональный спортивно-культурный комплекс.

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