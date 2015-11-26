Владивосток, на спидвей! "Восток" принимает "Башкирию" на старте сезона

Гонка пройдет на стадионе "Авангард", начало в 19.00

Спидвей. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Команда из Владивостока по спидвею "Восток" встретится сегодня на стадионе "Авангард" с командой "Башкирия" из города Октябрьский. Начало матча в 19.00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Это будет первая домашняя гонка по спидвею. В составе нашей сборной – Никита Коровко, Марк Карион, Норберт Косьцюх, Виталий Котляр, Сергей Логачёв, Павел и Григорий Лагута", – рассказали в управлении по развитию физической культуры и массового спорта администрации города.

Отметим, что спидвейная команда "Восток" давно стала визитной карточкой Владивостока и Приморья. Регулярно наши спортсмены становятся лучшими в стране, входят в тройку призеров различных чемпионатов и первенств. В клубе начинали свой спортивный путь будущие мастера спидвея, среди них чемпионы Европы и мира Сергей Казаков, Вячеслав Никулин, Григорий Лагута и другие знаменитые гонщики.

Следующая домашняя гонка состоится 3 июля – за победу команда "Восток" будет сражаться с "Мега-Ладой" из Тольятти.