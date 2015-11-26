Какая зарядка нужна для того, чтобы здоровье было в порядке, рассказали приморцам врачи

Любые физические нагрузки всегда стоит выбирать в соответствии с рекомендациями специалистов

Физические упражнения. Фото: ИА PrimaMedia

Здоровый образ жизни и любительский спорт в последние годы стали трендами, постепенно набирающими все большую популярность в Приморье. Взрослые стремятся в фитнес-залы, а детей ведут в спортивные секции. И даже те, кому "большой спорт" не подходит по состоянию здоровья или другим причинам, время от времени вспоминают о простой и полезной зарядке, либо уделяют время лечебной физкультуре, если ее назначит врач.

Совсем недавно владивостокская молодежная библиотека "Бук" организовала встречу с представителями фитнес-сообщества, темой ее стали польза регулярных физических упражнений и вопрос их подбора – в каждом случае индивидуального. Корреспондент ИА PrimaMedia побывал на встрече и вынес оттуда несколько универсальных выводов.

Во-первых, ориентироваться в выборе физической нагрузки ни в коем случае не следует на пример соседа, инстаграм-дивы, выдающегося спортсмена или ютуб-блогера. Только непосредственное личное общение с тренером или врачом может стать руководством к действию – и вы действительно сможете поправить здоровье, а не потратить его в погоне за красивой картинкой из интернета.

Во-вторых, во всех спортивных занятиях прежде всего важна цель. "Просто для здоровья" – не ответ, поскольку у всех разное понимание нормы. Для кого-то целью может быть снижение веса, для другого – избавление от одышки после подъема на три лестничных пролета. Мануальный терапевт, специалист в области лечения спортивных травм, мастер спорта по пауэрлифтингу и силовому экстриму Александр Мирошниченко считает, что навредить себе человек может даже утренней зарядкой, если будет неправильно ее делать.



Специалист по пауэрлифтингу Александр Мирошниченко. Фото: ИА PrimaMedia

— Человек может быть великим изобретателем, писателем, живописцем, скульптором, но, иногда попросишь такого наклониться, а он сделает это неправильно. И все оттого, что люди мало интересуются своим телом и его потребностями. Сколько нужно бензина автомобилю от Владивостока до Уссурийска, знают, а сколько им самим нужно потреблять пищи в день – нет, – делится тренер. – Но никто не говорит, что всем обязательно нужно быть спортсменами. Гармоничной физической нагрузкой для условно здорового человека я бы посчитал 3 занятия в неделю на все группы мышц. Допустим, раз в неделю побегать, раз в неделю силовой комплекс и раз в неделю какую-нибудь растяжку, простенькую гимнастику. А там уже посмотреть, к чему больше потянет.

Помимо физических упражнений врачи и тренеры в один голос рекомендуют людям, стремящимся сберечь здоровье, пить больше чистой воды. Человеку важно ежедневно поддерживать свой водный баланс – а на это требуется около 2 литров воды в день. Пить воду врачи советуют дозировано в течение дня. Самое благоприятное время – за полчаса до еды, поскольку это стимулирует желудок и настраивает его на переваривание пищи. Утром воду лучше выпить сразу после выполнения зарядки.

Можно ли найти себе компанию для утренней зарядки? Да, конечно: "Зарядки чемпионов" с прошлого года проводятся по субботам во всех регионах Приморского края под руководством тренеров и врачей государственных центров здоровья. Поучаствовать в коллективных зарядках приморцы могут совершенно бесплатно. Во Владивостоке тренировки с начала весны проводятся на Спортивной набережной в 9 утра, а "Прогулки с врачом" — на Набережной Цесаревича, также по субботам, но с 10 часов утра. И эти прогулки состоятся обычно при любой погоде.

Лечебная физкультура, или ЛФК, в отличие от зарядки, назначается по медицинским показаниям или в профилактических целях. Для того чтобы организм правильно функционировал, все мышцы должны находиться в равномерном тонусе. Руками и ногами мы шевелим постоянно, в то время как мускулатура спины и пресса испытывает огромную нагрузку, но остается неразвитой, особенно у людей с сидячим образом жизни: для поддержания спины в прямом положении самая длинная мышца напрягается, но должного кровоснабжения не получает. Из-за этого рано или поздно появляются проблемы со здоровьем: боли в пояснице, защемление нервов. Поэтому в ЛФК чаще всего делают упор на развитие мускулов корпуса.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.