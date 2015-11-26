Участники с удовольствием позанимались спортом, а затем организовали флешмоб

Школьники посвятили спортивный марафон Дню Победы. Фото: пресс-служба администрации Находки

Школьники в Находке посвятили спортивный марафон Дню Победы. На стадионе "Водник" собрались учащиеся 7 и 8 классов муниципальных школ, чтобы продемонстрировать высокий уровень своей физической подготовки и принять участие в мастер-классах, подготовленных для них фитнес-тренерами. Вместе с ними на стадион вышли воспитанники социально-реабилитационного центра "Альбатрос" и Находкинской коррекционной общеобразовательной школы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Спортивный марафон накануне 9 мая проходил в городском округе впервые. Организовали его управление образования администрации Находки совместно с Детско-юношеской спортивной школой "Водник", муниципальным предприятием "Физкультура и Здоровье" (МБУ "ФиЗ") и учреждением дополнительного образования "Арт-Центр".

"Все мы с вами – наследники Великой Победы! Мы живём в любимой стране под мирным небом благодаря подвигу наших предков, 74 года назад отстоявших для нас свободу в борьбе с фашизмом, — обратилась к участникам марафона специалист управления образования Ирина Наумова. – Сегодня у вас есть возможность показать, что новое поколение россиян – это сильные, ловкие, выносливые молодые люди – достойные наследники своих героических предков!"

Праздничный тон марафону задали учащиеся и родители школы № 24, подготовившие вокально-хореографическую композицию. Софья Миляева (школа №14) исполнила песню "Мир без войны". Фитнес-тренеры из Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа, МБУ "ФиЗ" познакомили школьников с эффективными комплексами физических упражнений, предназначенными для молодёжи. На удобных открытых площадках стадиона "Водник" ребята с удовольствием позанимались спортом, а затем организовали флешмоб. Юноши и девушки выстроились на зелёном футбольном поле так, чтобы вместе "написать" слово "МИР", которое хорошо было видно с трибун стадиона. Флешмоб поддержала вокальным номером, песней "Берегите мир!" учащаяся школы № 25 Дарья Кондобаева.

Представители администрации города и партии "Единая Россия" вручили всем участникам марафона Георгиевские ленты, которые ребята сразу прикрепили на грудь.