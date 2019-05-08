Большегруз блокировал движение на крупной транспортной развязке во Владивостоке

Грузовику не удалось вписаться в поворот, из-за чего целый район Владивостока встал колом

тематическое изображение. Фото: https://pixabay.com

Огромная фура перекрыла движение в одном из направлений по Окатовой во время вечерних часов-пик во Владивостоке 8 мая. Судя по фотографиям, большегруз не вписался в поворот на месте крупной транспортной развязки, сообщает ИА PrimaMedia.

Фотографии с места ДТП на Окатовой опубликовал один из Инстаграм-пабликов Приморья. По снятым кадрам видно, что следы колес грузовика проходят точно по двойной сплошной. Что же заставило водителя нарушить правила — остается не известным.

"Там через три метра прерывистая и места хватает, чтобы развернуться", — пишут неравнодушные пользователи соцсети.

Тем временем, как отмечают очевидцы, из-за большегруза вытекает топливо.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение на дороге в районе Окатовой заблокировано. Уровень пробок — 7. Скорость транспорта — 3 км\ч.