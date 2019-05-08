Вылет двух самолетов SSJ 100 задержан в аэропорту Шереметьево, сообщается о запахе гари

Еще один суперджет не вылетел из Ростова-на-Дону (ДОПОЛНЕНО)
Происшествия 19:10
Аэропорт Шереметьево. Фото: A.Savin, wikipedia.org

В московском аэропорту Шереметьево задержали вылет двух суперджетов компании "Аэрофлот". Один из рейсов все же был отправлен с опозданием в несколько часов, пассажир рейса рассказал о запахе гари в салоне самолета, борт заменили на другой. Пассажирам объяснили задержку "техническими неполадками".

Ночной рейс из Москвы в Ригу на SSJ 100 отправился с двухчасовой задержкой, это следует из данных с сайта Шереметьево. Пассажир этого рейса сообщил агентству"Москва 24", что перед взлетом к самолету, в котором уже сидели люди, подъехали пожарные машины, а в салоне чувствовался запах гари. В итоге пассажиров вывели из самолета и отправили в Ригу на другом суперджете.

Все еще задержан в Шереметьево вылет в Минск.

"Отправление планировалось в 08:35, потом его отложили до 9:35. Теперь он отложен до 12:30. Это должен был быть Superjet", — рассказал РБК пассажир рейса Москва — Минск. Он также добавил, что о причинах переноса рейса не спрашивал, но другим пассажирам объяснили задержку "техническими неполадками".

Запрошенный комментарий авиакомпании, которой принадлежат самолеты, пока не поступил.

Изменение в 12.35

Также стало известно, что самолет SSJ 100, который должен был вылететь сегодня утром в Москву из Ростова-на-Дону, из-за технической неисправности остался в аэропорту, снятых с борта пассажиров отправили другими рейсами.

Анна Кольцова

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