Пошла лавина паники: уже четвертое ЧП с самолетами за несколько часов

Салон лайнера оказался в дыму в Белгороде, в Москве пассажиры сообщили о запахе гари
Происшествия 19:55
Тематическое изображение. Фото: Александра Данилова

Паника среди авиапассажиров набирает обороты. Всего за несколько часов зафиксированы четыре ЧП, которые попали в сводки СМИ. В Москве один из самолет SSJ не вылетел, борт заменили на другой, в салоне снятого с рейса самолета, как сообщил один из пассажиров, ощущался запах гари. Сильное задымление произошло в самолете в Белгороде, пассажиров эвакуировали, брать личные вещи запретили. Наблюдаются ЧП и с другими рейсами.

Как сообщил МК, сегодня утром в Белгороде перед взлетом рейса в Калининград произошло ЧП. Весь салон самолета оказался в дыму, среди пассажиров началась настоящая паника. Экипаж эвакуировал людей, запретив им брать ручную кладь. Вещи пассажиров позже вынесли члены экипажа. Сообщается, что самолет Bombardier CRJ200 принадлежит авиакомпании "Руслайн". Пассажиров через шесть часов отправили на другом самолете.

Неисправный самолет продолжают осматривать специалисты, как уточнил telegram-канал "Белгород №1", задымление произошло из-за горения проводки.

Ранее СМИ сообщили и о других ЧП. Сегодня ночью рейс из Шереметьево в Ригу на SSJ 100 отправился с двухчасовой задержкой, это следует из данных с сайта Шереметьево. Пассажир этого рейса сообщил агентству "Москва 24", что перед взлетом к самолету, в котором уже сидели люди, подъехали пожарные машины, а в салоне чувствовался запах гари. В итоге пассажиров вывели из самолета и отправили в Ригу на другом суперджете.

Кроме того, сегодня на несколько часов был задержан вылет из Шереметьево в Минск. Рейс на SSJ 100 откладывался несколько раз. К полудню он все еще был задержан. Пассажирам объяснили задержку "техническими неполадками".

Также стало известно, что самолет SSJ 100, который должен был вылететь сегодня утром в Москву из Ростова-на-Дону, из-за технической неисправности остался в аэропорту, снятых с борта пассажиров отправили другими рейсами.

Анна Кольцова

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