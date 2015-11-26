Патриотичную программу "Владивосток" представит приморская певица Ляля Алексакова (12+)

Концерт исполнительницы и ее команды состоится в столице Приморья 17 мая
Общество 09:00
Концерт известной певицы Владивостока выступит в ресторане-музее "Лейпциг". Фото: предоставлено организаторами

17 мая в ресторане-музее "Лейпциг" известная владивостокская певица Ляля Алексакова выступит вместе со своей командой с концертной программой "Владивосток" (12+). В рамках концерта прозвучат лирические и танцевальные композиции, сообщает ИА PrimaMedia.

В музыкальном вечере помимо самой певицы примут участие: Вероника Кротких, Евгения Боровичёва, Алексей Чеботарёв, Руслана Хайт — при танцевальной поддержке Александра Карпенко и Виолетты Бородиной. Также зрители увидят творчество студии Микс Дэнс: Анастасии Тюрьковой и Ангелины Войнич.

"Я очень люблю свой город и мне нравится в нём жить, петь, любить. Я и есть автор песни "Владивосток — мой любимый город", — отмечает Ляля Алексакова.

В рамках концерта на сцене прозвучат такие авторские композиции как: "Танец невесты", "Новая жизнь" и нашумевший хит "Владивосток".

Вход на мероприятие бесплатный.

Сбор гостей в 21.00 по адресу Народный проспект, 28.

Справки и бронирование мест по тел: +7(423) 293-59-59.

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