Фантастические англичане: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" совершили чудо в Лиге чемпионов

Через 11 лет в главном клубном турнире Европы снова будет чисто английский финал

Футбол. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Английские футбольные клубы "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" совершили чудо в Лиге чемпионов, отыгравшись после поражений в первых матчах, где они уступили считавшимся фаворитами "Барселоне" и "Аяксу". Через 11 лет в главном клубном турнире Европы снова будет чисто английский финал. Напомним, что в 2008 году в Москве в финале Лиги "Манчестер Юнайтед" победил "Челси".

Открыл череду "английских чудес" в Лиге чемпионов этого сезона "Ливерпуль" во вчерашнем матче на домашнем стадионе "Энфилд". Англичане в первом матче уступили одному из лучших клубов мира последнего десятилетия, испанской "Барселоне", со счетом 0:3.

Казалось, ничто не помешает "Барсе", ведомой гениальным Лионелем Месси, снова выйти в финал и завоевать пятый с 2006 года трофей. Однако ливерпульцы думали иначе. Даже без своего лидера Салаха они уничтожили "Барселону" — 4:0, причем последний мяч был забит просто издевательски, когда игроки "Барсы" "проспали" угловой у своих ворот.

Невероятные по накалу полуфинальные матчи главного клубного турнира Европы продолжились сегодня. "Тоттенхэм" в первом матче в Лондоне уступил "Аяксу" со счетом 0:1. И здесь голландский клуб считался безусловным фаворитом противостояния, тем более что до этого он выбил из турнира мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

После первого тайма в Амстердаме "Аякс" выигрывал со счетом 2:0. Мячи забили Де Лигт и Зиеш. А во втором тайме лондонцы сотворили чудо, забив фавориту три мяча. Хет-триком отметился Лукас Моура. Причем третий мяч был забит на 6-й (!) компенсированной минуте. Таким, образом, в финале Лиги чемпионов сезона 2018/19 сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Финал пройдет 1 июня 2019 года в Мадриде.

Герман Штакеншнейдер