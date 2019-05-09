Владивосток празднует День Победы парадом и шествием «Бессмертного полка» (Обновляется)

Многие жители и гости города уже с самого утра устремились к центральной площади (ФОТО)
Общество 09:56
Владивосток отмечает 74-ю годовщину Великой Победы. Фото: ИА PrimaMedia

Сегодня, 9 мая, Владивостока отмечает 74-ю годовщину Великой Победы. По центральным улицам города пройдут колонны военнослужащих и техники. После военного парада на Светланскую выйдет многочисленная колонна "Бессмертного полка" (6+). У здания "Серая лошадь" начинается построение колонн на шествие.

Торжественное мероприятие начинается со слова губернатора Приморья Олега Кожемяко. Затем начинается сам парад.

Уже с самого утра на центральной площади было много людей. Зрители занимали самые лучшие места, чтобы посмотреть парад. Вдоль улицы Светланская выстроились сотрудники полиции и военной полиции, на Алеутской скопилась военная техника.

1 / 2

Из-за парада и шествия с 06.00 до 16.00 в центре будет ограничено движение.

В 12.00 на центральной площади будет организована концертная программа (6+) с участием лучших коллективов края. Все желающие смогут отведать солдатской каши и пройти собеседование в пункте отбора на военную службу. Здесь же развернется и музыкально-танцевальная площадка. У гостей праздника будет возможность станцевать вальс и насладиться музыкальными произведениями 40-х годов прошлого века.

В 12.30 в Адмиральском сквере стартует акция "Солдатская каша"(18+) (ул. Светланская, 48). Ее участниками стану ветераны Великой Отечественной войны. Их ждёт концерт, угощение настоящей солдатской кашей. Здесь же пройдет танцевальный флешмоб под песню Клавдии Шульженко"Синий платочек".

В 18.00 на территории Спортивной набережной развернется локальная культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года "РиоРита – радость Победы"(6+). Основное действие праздника — танцы в городском парке под музыку 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Реалистичности событию добавляют аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, газированными напитками и пирожками, воздушные шары, тематические экспозиции.

Вечерняя программа начнется в 20.00 (6+). Гостем программы станет популярный российский певец Алексей Воробьев. Вход свободен для всех жителей и гостей края.

В 22.00 во Владивостоке прогремит салют (6+) одновременно из пяти точек дальневосточной столицы: на площади Борцов за власть Советов, острове Русский (п.Подножье), в поселке Трудовое, на видовой площадке на улице Добровольского, 13, и на сопке Бурачка. На центральной площади фейерверк впервые продлится 12 минут.


9 мая (праздник) парад

Автобусы Владивостока изменят движение 9 мая

09:00

Хлеб войны … фронтовая экспозиция и память о тех, кто ковал Победу

8 мая, 20:35
Почитать стихи и увидеть любимого автора. Это еще не все, что можно сделать на ЛиТР-19
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia