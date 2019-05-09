Владивосток празднует День Победы парадом и шествием «Бессмертного полка» (Обновляется)

Сегодня, 9 мая, Владивостока отмечает 74-ю годовщину Великой Победы. По центральным улицам города пройдут колонны военнослужащих и техники. После военного парада на Светланскую выйдет многочисленная колонна "Бессмертного полка" (6+). У здания "Серая лошадь" начинается построение колонн на шествие.

Торжественное мероприятие начинается со слова губернатора Приморья Олега Кожемяко. Затем начинается сам парад.



Уже с самого утра на центральной площади было много людей. Зрители занимали самые лучшие места, чтобы посмотреть парад. Вдоль улицы Светланская выстроились сотрудники полиции и военной полиции, на Алеутской скопилась военная техника.

Владивосток празднует День Победы парадом и шествием «Бессмертного полка». Фото: ИА PrimaMedia Владивосток празднует День Победы парадом и шествием «Бессмертного полка». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Из-за парада и шествия с 06.00 до 16.00 в центре будет ограничено движение.

В 12.00 на центральной площади будет организована концертная программа (6+) с участием лучших коллективов края. Все желающие смогут отведать солдатской каши и пройти собеседование в пункте отбора на военную службу. Здесь же развернется и музыкально-танцевальная площадка. У гостей праздника будет возможность станцевать вальс и насладиться музыкальными произведениями 40-х годов прошлого века.

В 12.30 в Адмиральском сквере стартует акция "Солдатская каша"(18+) (ул. Светланская, 48). Ее участниками стану ветераны Великой Отечественной войны. Их ждёт концерт, угощение настоящей солдатской кашей. Здесь же пройдет танцевальный флешмоб под песню Клавдии Шульженко"Синий платочек".

В 18.00 на территории Спортивной набережной развернется локальная культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года "РиоРита – радость Победы"(6+). Основное действие праздника — танцы в городском парке под музыку 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Реалистичности событию добавляют аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, газированными напитками и пирожками, воздушные шары, тематические экспозиции.

Вечерняя программа начнется в 20.00 (6+). Гостем программы станет популярный российский певец Алексей Воробьев. Вход свободен для всех жителей и гостей края.

В 22.00 во Владивостоке прогремит салют (6+) одновременно из пяти точек дальневосточной столицы: на площади Борцов за власть Советов, острове Русский (п.Подножье), в поселке Трудовое, на видовой площадке на улице Добровольского, 13, и на сопке Бурачка. На центральной площади фейерверк впервые продлится 12 минут.