Военная мощь и многотысячное шествие: парад Победы вызвал большой ажиотаж во Владивостоке

Посмотреть на колонны военных пришли многочисленные зрители (ФОТО)

Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Приморье традиционно среди первых регионов России начало празднование Дня Победы. В открытии военного парада во Владивостоке приняли участие Губернатор края Олег Кожемяко, командующий ТОФ Сергей Авакянц, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, дети войны, тысячи жителей и гостей города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Глава региона поздравил собравшихся с великим праздником, отметив, что 74 года назад русский народ одержал триумфальную победу над фашизмом.

"Весь советский народ встал на защиту Родины. Более 200 тысяч наших земляков отправились на фронт, где сражались за Москву и Сталинград, бились на Курской дуге, брали Берлин. 527 приморцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Победа досталась непростой ценой, каждый четвертый не вернулся домой с мест сражений. Память о них вечно будет жить в наших сердцах", – сказал Олег Кожемяко.

Парад Победы во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Приморского края Парад Победы во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Приморского края Парад Победы во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Приморского края 1 / 3

Со словами благодарности губернатор обратился к ветеранам, посвятившим фронту годы своей жизни.

"Мы гордимся вашим трудовым и воинским подвигом. Преклоняемся перед вами за возможность жить в мирной стране. Обещаем делать все возможное, чтобы в Приморье комфортно жилось людям старшего поколения. Здоровья, счастья, благополучия, мира и спокойствия в каждом доме! С Днем Победы", – заявил он.

Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц подчеркнул, что 9 мая всегда был и будет главным праздником.

"Это день национального триумфа, гордости, народной скорби и вечной памяти. Победа ковалась на передовой и в тылу, ее приближали мужество и доблесть тысячи бойцов. Сегодня мы склоняем голову перед теми, кто не вернулся", – отметил он, объявив минуту молчания в память о погибших на фронтах.

Военный парад традиционно начался с выноса флага Российской Федерации и Знамени Победы знаменной группой в составе офицеров Тихоокеанского военно-морского училища имени Макарова.

Парадный строй открыли наследники прославленных флотоводцев – офицеры ТОФ. Следом за ними прошли моряки бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок. Далее в парадном строю – моряки Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, сводный батальон морской авиации Краснознаменной Порт-Артурской базы ТОФ.

Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 10

Впервые участие в военном параде принял сводный расчет военнослужащих-женщин. За ними – десантники разведывательного батальона отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД РФ, сотрудники главного регионального управления МЧС России, курсанты Дальневосточной пожарной-спасательной академии МЧС РФ, филиала Нахимовского военно-морского училища, Морского государственного университета имени адмирала Невельского, личный состав Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморью, воспитанники Уссурийского суворовского военного училища и Всероссийского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ". Парадный строй закрыли курсанты Тихоокеанского военно-морского училища имени Макарова.

Не секрет, что парад военной техники зрители ожидают с большим интересом, чем пешие коробки военных и силовиков. В этот раз многие вели прямые эфиры в социальных сетях, фотографировали и снимали все происходящее на видео.



В составе парадных расчетов проехали 53 единицы боевой техники, среди которых бронетранспортеры БТР-82-А, боевая машина БРДМ-2px, автомашины повышенной проходимости "Урал", реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", боевые машины зенитно-ракетного комплекса ближнего действия "Оса" и другие.

Также прошло шествие "Бессмертного полка". В одном строю шли родственники участников Великой Отечественной войны. Шествие Бессмертного полка сопровождали песни военных лет. В строю вместе с пожилыми людьми можно было заметить очень много молодежи. Некоторые несли по несколько плакатов с фотографиями героев.

Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Парад Победы во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Парад завершился прохождением торжественным маршем представителей ветеранских организаций и сводного оркестра.

Отметим, в 12.00 на центральной площади Владивостока стартует концертная программа с участием лучших коллективов края. Все желающие смогут отведать солдатской каши и пройти собеседование в пункте отбора на военную службу. Вечерняя программа начнется в 20.00. Гостем программы станет популярный российский певец Алексей Воробьев. Вход свободен для всех жителей и гостей края. В 22.00 во Владивостоке прогремит салют одновременно из пяти точек дальневосточной столицы: на площади Борцов за власть Советов, острове Русский (поселок Подножье), в поселке Трудовое, на видовой площадке на улице Добровольского, 13, и на сопке Бурачка.