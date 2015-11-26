Недалеко от Владивостока из оружия стреляли по машине (фото)

Автомобилисты делают друг другу предупреждения

Поврежденное стекло. Фото: @dps_vl

На трассе в районе поселка Мирный недалеко от Владивостока был обстрелян автомобиль в лобовое стекло. Так утверждают авторы объявления, которое можно найти интернет-паблике @dps_vl в социальной сети instagram.



Сообщается, что выстрелы были произведены из пневматического оружия. Пуля не пробила лобовое стекло, но оставила заметные повреждения.

"В районе посёлка Мирный — на трассе стреляют по машинам. Ехали с небольшой скоростью, ограничение, впереди и на "встречке" никакого транспорта, неожиданно слева удар в стекло", — пишут в интернет-паблике @dps_vl в социальной сети instagram.