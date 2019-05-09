Молния ни при чем: озвучены точные причины гибели пассажиров горящего самолета

Заслуженный пилот рассказал о фатальных ошибках экипажа лайнера

Пилоты при входе в зону грозовой деятельности не выключили первый комплект автопилота. Фото: Пресс-служба СК РФ

Версий по поводу трагедии в Шереметьево, когда погиб 41 пассажир, ходило не мало. Причиной возгорания самолета называли молнию, которая попала в лайнер. Однако член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник рассказал, какие фатальные ошибки совершили пилоты, пишет РИА Новости.

По его мнению, экипаж Sukhoi Superjet 100 не отключил часть оборудования при входе в грозу.

Сытник рассказал, что за годы эксплуатации Sukhoi Superjet 100 летчики-испытатели специально искали грозовые облака, молнии, смотрели, что будет с самолетом. И ничего не происходило.

В данном случае, пилоты при входе в зону грозовой деятельности не выключили первый комплект автопилота, первый комплект локатора и один из комплектов радиостанции. Поэтому они остались без связи и без автоматики.

Напомним, трагедия произошла 5 мая. Самолет SSJ-100 "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Мурманск и загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 находятся в больнице.

Карина Красилова