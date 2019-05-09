Искушенных туристов заманят в Турцию новейшей экскурсией под водой

Стоимость тура для отдыхающих будет варьироваться от 4200 до 6500 рублей с человека

Погружения будут проходить пять раз в неделю. Фото: pixabay.com

В Турции решили разнообразить отдых искушенных туристов, которые побывали уже практически на всех экскурсиях и знают о стране немало. Предлагается совершить путешествие под водой на субмарине, пишет АТОР.

Такое развлечение будет действовать с этого года в курортной Анталье.

Подлодку модернизировали специально, чтобы можно было проводить экскурсии под водой для туристов.

Свой коммерческий сезон субмарина уже открыла в конце апреля.

Сообщается, что субмарина может принять на борт за один раз 44 человека и двух членов экипажа. Nemo Primero может погружаться на глубину от 110 метров.

Погружения будут проходить пять раз в неделю. Длительность одной экскурсии — около часа.

Цена билета будет варьироваться от 65 до 100 долларов (от 4200 до 6500 рублей) с человека.

Возможно, в будущем добавится еще экскурсия вокруг турецкого острова Сичан, который популярен среди дайверов из-за красивого скалистого дна.

Карина Красилова