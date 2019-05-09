После майских россиян ждут грозы и холод

Синоптики дали прогнозы на следующую неделю
Общество 21:20
В Европейской части России в середине недели температура воздуха опустится до +7 градусов. Фото: pixabay.com

Согласно прогнозам синоптиков, в ряде регионов России на следующей неделе ожидается похолодание, которое будет сопровождаться дождями, грозами и сильным ветром.

В Европейской части России в середине недели температура воздуха опустится до +7 градусов днем и +3 градусов ночью.

Начиная со вторника, зарядят дожди. Порывы ветра ожидаются до 10 метров в секунду.

В Москве температура будет колебаться от +14 градусов до +18-ти.

На юге России тепло никуда не уйдет, за окном по-прежнему будет +23...+25 градусов. Хотя в понедельник и вторник ожидается дождь с грозой.

В Приморском крае температура воздуха также станет ниже по сравнению с текущей неделей и ставит +15 градусов. Синоптики и в этом регионе обещают дожди с сильным ветром, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.

Карина Красилова

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