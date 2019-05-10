Не только раз в год: фото фронтовиков можно увековечить в мультимедийном портале

Создан портал «Дорога памяти», куда можно загрузить фото участника Великой Отечественной войны

Предлагается онлайн загрузить фотографии ветеранов, которые будут отображаться в мультимедийной галерее. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Участники акции "Бессмертный полк" могут увековечить имена своих родных, погибших во время Великой Отечественной войны не только в день празднования Победы, но и с помощью портала "Дорога памяти".

Предлагается онлайн загрузить фотографии ветеранов, которые будут отображаться в мультимедийной галерее.

"Уже через год, к 75-летию Великой Победы, эти фотографии навечно отобразятся в уникальной мультимедийной галерее филиала Центрального музея Вооруженных сил РФ "Дорога памяти". Открытие музея состоится 9 мая следующего года", — сообщают в Минобороны, передает Интерфакс.

Любой желающий может загрузить фото фронтовика на сайт портала. В галерее соберут несколько десятков миллионов фотографий фронтовиков, партизан, работников оборонных предприятий, а также жителей блокадного Ленинграда.

Фотографии можно также отправить через ближайший военный комиссариат и почтой на адрес 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1 с пометкой "Дорога памяти".

Карина Красилова