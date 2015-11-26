За «моряков» теперь будет играть канадский защитник Шон Лалонд

Болельщики ХК "Адмирал". Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокский ХК "Адмирал" подписал нового легионера на один сезон. За "флотских" будет играть канадский защитник Шон Лалонд, последние годы игравший в Немецкой хоккейной лиге, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба "Адмирал".

ХК "Адмирал" заключил однолетнее соглашение на один сезон с канадским защитником Шоном Лалондом.

29-летний игрок обороны минувший сезон провел в немецком клубе "Томас Сабо Айс Тайгерс" из Нюрнберга, стал лучшим бомбардиром-защитником команды. В 57 встречах забросил 9 шайб, сделал 28 голевых передач, при 78 минутах штрафа и показателе полезности "+3".

В общей сложности Шон отыграл в чемпионате Германии пять сезонов, помимо "Айс Тайгерс" один сезон за "Айсберен Берлин" и три за "Кёльнер Хайе". По итогам чемпионата 2014, 2016 и 2017 становился лучшим снайпером среди игроков обороны, а в сезоне 2016/2017 к этому званию добавил еще и лучшего бомбардира-защитника.

В сезоне 2017/2018 Лалонд привлекался к играм за сборную Канады в различных турнирах, в том числе и Кубке Первого канала в Москве.