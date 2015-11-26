Появились официальные подробности смертельного ДТП под Владивостоком

Стали известны обстоятельства аварии и точное число погибших
Происшествия 16:00
ДТП с участием "Ниссан Фронтир" и КАМАЗ. Фото: Прислано очевидцами

Водитель Nissan Frontier и его 45-летняя пассажирка погибли в в столкновении с КАМАзом под Владивостоком сегодня, 10 мая. Причиной ДТП послужило то, что автолюбитель не выбрал скорость, обеспечивающую возможность контроля за движением транспортного средства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

Сегодня, 10 мая, в 10.30 в полицию поступило сообщение о ДТП на 7 км автодороги п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков.

Установлено, что 42-летний водитель автомашины Ниссан Фронтир двигался со стороны Уссурийска в направлении Владивостока. Мужчина не выбрал скорость, обеспечивающую возможность контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Камаз.

От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и 45-летняя пассажирка пикапа.

На момент дорожной аварии стаж вождения водителя составил 22 года С начала года мужчина привлекался к административной ответственности по ст. 12.9 КоАП РФ за несоблюдение скоростного режима.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию.

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